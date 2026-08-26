Transfer bitti derken engel çıktı, Roma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde için yeni talep

Roma'nın transferde yaklaşık 18 milyon euro ödeme yapacak olması nedeniyle sağlık kontrollerinde herhangi bir risk almak istemediği belirtildi.

İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlıkların mevcut durumunu daha ayrıntılı şekilde incelemek istediği aktarıldı.