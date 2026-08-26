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Transfer bitti derken engel çıktı, Roma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde için yeni talep

26.08.2026 16:47

Son Güncelleme: 26.08.2026 16:56

Selim Başeğmezer

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Roma ile prensip anlaşmasına varan Jayden Oosterwolde'nin transferinde problem çıktı, ayrıntılar açıklandı.

Transfer bitti derken engel çıktı, Roma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde için yeni talep
Anadolu Ajansı

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de kadroya takviye edilen isimlerin haricinde takımdan ayrılan futbolcular da dikkat çekiyor.

 

Son olarak Jayden Oosterwolde, İtalya Ligi Serie A ekibi Roma ile anlaşmaya varmış ve sağlık kontrolleri için kente gitmişti.

SAĞLIK KONTROLLERİNDE SORUN ÇIKTI 1
Anadolu Ajansı

SAĞLIK KONTROLLERİNDE SORUN ÇIKTI

Sky Italia'nın haberine göre Hollandalı futbolcunun ilk sağlık kontrollerinde problem çıktı.

 

Haberin devamında Oosterwolde'nin sağlık kontrollerinden çıkan sonuçlar yeterli bulunmadı.

Transfer bitti derken engel çıktı, Roma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde için yeni talep 2
Anadolu Ajansı

Roma'nın transferde yaklaşık 18 milyon euro ödeme yapacak olması nedeniyle sağlık kontrollerinde herhangi bir risk almak istemediği belirtildi.

 

İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlıkların mevcut durumunu daha ayrıntılı şekilde incelemek istediği aktarıldı.

EK KONTROLDEN GEÇECEK 3
Resmi Kurum

EK KONTROLDEN GEÇECEK

Jayden Oosterwolde'nin bugün kapsamlı olarak ek sağlık kontrollerinden geçeceği ve önceki sakatlıklarının herhangi bir risk oluşturma ihtimalinin olup olmadığının araştırılacağı bildirildi.

 

Yeni tetkiklerin ardından Roma'nın transferle ilgili son kararını vereceği yazıldı.

ROMA'NIN YENİ TEKLİFİ 4
Anadolu Ajansı

ROMA'NIN YENİ TEKLİFİ

Öte yandan Roma'nın transfer şartlarında değişikliğe gitmek istediği ve daha önce yapılan anlaşmadaki zorunlu satın alma opsiyonundan vazgeçip, Fenerbahçe'ye kiralama artı satın alma opsiyonunun yer aldığı yeni bir teklif yaptığı kaydedildi.

 

İki kulüp arasındaki görüşmelerde Oosterwolde'nin ek sağlık kontrollerinden çıkacak sonuçların belirleyici olacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 5
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2023'ün ocak ayında 6 milyon euro bedelle Parma'dan transfer olan 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon 3 maçta forma giydi.

 

Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla toplamda 112 maçta 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.