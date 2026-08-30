Transfer dönemi bitiş tarihi 2026: Transfer dönemi ne zaman bitecek, kaç gün kaldı?
30.08.2026 10:03
Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun başlamasıyla birlikte kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?
Transfer döneminin ne zaman biteceği tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Süper Lig ve Avrupa kupalarında başarılı olmak için takımlarını güçlendirmeye çalışan kulüpler transfer harekatına devam ediyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Transfer ve tescil dönemlerine ilişkin TFF'den yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonu için 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ermesine karar verildi.
AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
İngiltere (Premier League), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) yaz transfer dönemi bitiş tarihleri belli oldu.
İşte 5 büyük ligde transfer döneminin sona ereceği tarihler:
İngiltere (Premier League): 1 Eylül 2026
İspanya (LaLiga): 2 Eylül 2026
İtalya (Serie A): 1 Eylül 2026
Almanya (Bundesliga): 1 Eylül 2026
Fransa (Ligue 1): 1 Eylül 2026
TÜRK KULÜPLERİ İÇİN 4 GÜNLÜK FIRSAT
Türkiye Süper Lig Süper Lig'de ise 1. Transfer ve Tescil Dönemi Avrupa'ya kıyasla birkaç gün daha uzun sürecek ve 4 Eylül 2026 Cuma gecesi tamamlanacak. Bu da Türk kulüplerine, Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra fırsat transferleri yapabilmek için kısa bir ek süre tanımaktadır.