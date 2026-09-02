Transfer dönemi bitti, dünya yıldızları takım bulamadı
02.09.2026 22:21
Yaz transfer dönemi sona erdi ancak Avrupa futbolunun yakından tanıdığı birçok yıldız hala kulüpsüz.
Sözleşmesi bulunmayan futbolcular, transfer penceresi kapandıktan sonra da bonservis bedeli ödenmeden takımlara katılabiliyor.
Peki bu futbolcular kim?
PAUL POGBA
Manchester United’ın eski orta saha oyuncusu Paul Pogba, Mart 2025’te sona eren 18 aylık doping cezasının ardından çok az forma şansı bulabildi.
Geçen yaz Monaco’ya imza atan 33 yaşındaki Fransız futbolcu, sakatlıklar nedeniyle yalnızca 6 maçta oynayabildi. Monaco, Pogba’nın sözleşmesini geçen ay, bitimine bir yıl kala feshetti.
RIYAD MAHREZ
Manchester City ile beş kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Riyad Mahrez de kulüpsüz kalan yıldızlar arasında.
2023’te Al Ahli’ye transfer olan Cezayirli oyuncu, 122 maçta 37 gol kaydetti. 35 yaşındaki Mahrez’in Suudi Arabistan’da kalacağı ve Al-Shabab’a transfer olmaya yakın olduğu belirtiliyor.
RAHEEM STERLING
Manchester City, Liverpool ve Chelsea formaları giyen Raheem Sterling'in Feyenoord macerası yalnızca üç ay sürdü.
Hollanda ekibinde sekiz maça çıkan 31 yaşındaki İngiliz futbolcu serbest bırakıldı. Sterling, yeni takımını arıyor.
BENZEMA
Real Madrid’den 2023’te ayrıldıktan sonra kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüren Karim Benzema da serbest kaldı.
Al Ittihad’da üç sezon geçiren 38 yaşındaki Ballon d'Or sahibi forvet, Al Hilal’e transferinden yalnızca altı ay sonra sözleşmesini feshetti. Benzema bu sezon Al Hilal formasıyla üç maça çıkmıştı.
PHILIPPE COUTINHO
Liverpool ve Barcelona’nın eski yıldızı Philippe Coutinho, altyapısından yetiştiği Vasco da Gama’dan şubat ayında ayrıldı.
34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ayrılık kararını açıklarken “zihinsel olarak yorulduğunu” söylemişti. Futbolu bıraktığını açıklamayan Coutinho'nun adı daha önce ABD ligi MLS ile anılmıştı.
JADON SANCHO
Manchester United’ın 2021’de Borussia Dortmund’dan 73 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattığı Jadon Sancho da serbest oyuncular arasında.
Son yıllarını kiralık olarak farklı takımlarda geçiren 26 yaşındaki İngiliz futbolcunun Brezilya ekibi Palmeiras ile anlaşmaya vardığı öne sürülüyor.
SERGIO RAMOS
Listenin en tecrübeli isimlerinden Sergio Ramos ise Aralık 2025’te Meksika ekibi Monterrey’den ayrıldı.
40 yaşındaki İspanyol savunmacı henüz emeklilik kararı almadı. Ramos’un hâlâ üst seviyede futbol oynayabileceğine inandığı ve kariyerini sürdürmek istediği belirtiliyor.
DANI CARVAJAL
Real Madrid’in uzun yıllar sağ bekte değişmez isimlerinden biri olan Dani Carvajal’ın sözleşmesi haziran ayında sona erdi.
İspanyol futbolcu, Real Madrid formasıyla 13 yılda tüm kulvarlarda 451 maça çıktı. 34 yaşındaki oyuncunun henüz yeni bir kulüple anlaşmadığı belirtiliyor.
JAMIE VARDY
Leicester City’de 13 yıl geçiren Jamie Vardy, geçen sezon Cremonese forması giydi.
İtalyan ekibinin Serie B’ye düşmesinin ardından serbest bırakılan 39 yaşındaki forvetin İngiltere’ye dönmesi gündemde. Vardy ile Wrexham, Sheffield Wednesday ve West Ham’ın ilgilendiği belirtiliyor.
ICARDI
Galatasaray'la sözleşme yenilemeyen Mauro Icardi de kulüp arayan futbolculardan.
Icardi için Lazio devredeydi. Bonservisi elinde olan Arjantinli yıldızın İtalyan ekibine imza atması beklenirken teklifi reddettiği aktarıldı.
DAVID ALABA
Bayern Münih ve Real Madrid ile önemli başarılara imza atan David Alaba da yeni takımını arıyor.
Real Madrid’den mayıs ayında ayrılan 34 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun adı yaz aylarında Manchester United başta olmak üzere birçok kulüple anılmıştı ancak şu ana kadar herhangi bir takımla sözleşme imzalamadı.