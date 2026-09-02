Transfer dönemi bitti, dünya yıldızları takım bulamadı

ICARDI

Galatasaray'la sözleşme yenilemeyen Mauro Icardi de kulüp arayan futbolculardan.

Icardi için Lazio devredeydi. Bonservisi elinde olan Arjantinli yıldızın İtalyan ekibine imza atması beklenirken teklifi reddettiği aktarıldı.

DAVID ALABA

Bayern Münih ve Real Madrid ile önemli başarılara imza atan David Alaba da yeni takımını arıyor.

Real Madrid’den mayıs ayında ayrılan 34 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun adı yaz aylarında Manchester United başta olmak üzere birçok kulüple anılmıştı ancak şu ana kadar herhangi bir takımla sözleşme imzalamadı.