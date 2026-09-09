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Transfer dönemi bitti, Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı

09.09.2026 19:41

Son Güncelleme: 09.09.2026 19:42

Selim Başeğmezer

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Transfer döneminin sona ermesine rağmen Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor.

Transfer dönemi bitti, Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı
Resmi Kurum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

 

Sarı-lacivertlilerde, Türkiye'de transfer döneminin sona ermesine rağmen ayrılıklar devam ediyor.

Transfer dönemi bitti, Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı 1
Anadolu Ajansı

Kulüpten yapılan bildiride Rodrigo Becao'nun Rusya ekibi Rodina Moskova'ya kiralandığı açıklandı.

 

Açıklamada şöyle denildi:

 

"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır."

Transfer dönemi bitti, Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı 2
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.