Transfer dönemi bitti, Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı
09.09.2026 19:41
Son Güncelleme: 09.09.2026 19:42
Transfer döneminin sona ermesine rağmen Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde, Türkiye'de transfer döneminin sona ermesine rağmen ayrılıklar devam ediyor.
Kulüpten yapılan bildiride Rodrigo Becao'nun Rusya ekibi Rodina Moskova'ya kiralandığı açıklandı.
Açıklamada şöyle denildi:
"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır."
Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.