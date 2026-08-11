Transfer dönemi takvimi 2026: Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
11.08.2026 09:13
2026-2027 sezonu öncesinde kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler için yaz transfer döneminin son virajına giriliyor.
Süper Lig ekipleri ile Avrupa’nın önde gelen takımlarının yürüttüğü transfer hareketliliğinde geri sayım sürerken, taraftarlar takımlarının son hamleleri için transfer döneminin sona ereceği tarihlere kilitlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile FIFA tarafından ilan edilen resmi takvim doğrultusunda hem Süper Lig hem de Avrupa’nın 5 büyük liginde yaz transfer döneminin bitiş tarihleri netleşti.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Transfer ve tescil dönemlerine ilişkin TFF'den yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonu için 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ermesine karar verildi.
AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
İngiltere (Premier League), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) yaz transfer dönemi bitiş tarihleri belli oldu.
İşte 5 büyük ligde transfer döneminin sona ereceği tarihler:
İngiltere (Premier League): 1 Eylül 2026
İspanya (LaLiga): 2 Eylül 2026
İtalya (Serie A): 1 Eylül 2026
Almanya (Bundesliga): 1 Eylül 2026
Fransa (Ligue 1): 1 Eylül 2026
TÜRK KULÜPLERİ İÇİN 4 GÜNLÜK FIRSAT
Türkiye Süper Lig Süper Lig'de ise 1. Transfer ve Tescil Dönemi Avrupa'ya kıyasla birkaç gün daha uzun sürecek ve 4 Eylül 2026 Cuma gecesi tamamlanacak. Bu da Türk kulüplerine, Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra fırsat transferleri yapabilmek için kısa bir ek süre tanımaktadır.