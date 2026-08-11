Türkiye Süper Lig Süper Lig'de ise 1. Transfer ve Tescil Dönemi Avrupa'ya kıyasla birkaç gün daha uzun sürecek ve 4 Eylül 2026 Cuma gecesi tamamlanacak. Bu da Türk kulüplerine, Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra fırsat transferleri yapabilmek için kısa bir ek süre tanımaktadır.