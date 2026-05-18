Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig transfer dönemi tarihleri
18.05.2026 10:00
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanırken, futbolseverlerin gözü şimdiden önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına çevrildi. Milyonlarca taraftar, takımlarının yapacağı takviyeleri heyecanla beklerken "Transfer sezonu ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF, 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin Birinci Transfer ve Tescil Dönemi (Yaz transfer dönemi) resmi tarihlerini henüz açıklamadı. Ancak geçmiş sezonlardaki uygulamalar ve UEFA takvimi göz önüne alındığında transfer döneminin haziran ayının son haftasında başlayıp, eylül ayının ikinci haftasına kadar sürmesi bekleniyor.
TFF'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısının ardından resmi günleri içeren takvimi kulüplere ve kamuoyuna tebliğ etmesi bekleniyor.
2026-2027 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF Yönetim Kurulu'nun 4 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlara göre, Türkiye'deki profesyonel liglerin 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri belirlendi.
Trendyol Süper Lig, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla start alacak.