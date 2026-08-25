Transfer sonrası itiraf etti. "Fenerbahçe'de kalmak istedim ama böyle karar alındı"

25 yaşındaki futbolcu, havalimanında verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

A Spor'a konuşan Hollandalı oyuncu, "Ayrıldığım için üzgünüm. Maalesef gitmem yönünde karar alındı. Kulüp yolları ayırma kararı aldı, ben 1 yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi." sözlerini sarf etti.