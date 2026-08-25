Transfer sonrası itiraf etti. "Fenerbahçe'de kalmak istedim ama böyle karar alındı"
25.08.2026 12:41
Transferin hareketli ekibi Fenerbahçe'de yaşanan ayrılık sonrası yıldız isimden itiraf geldi.
Yaz transfer dönemni oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de takıma katılan oyuncuların yanı sıra ayrılan isimler de dikkat çekiyor.
Son olarak Jayden Oosterwolde, İtalya Ligi Serie A devi Roma ile anlaşmaya varmıştı.
"1 YIL DAHA KALMAK İSTERDİM"
25 yaşındaki futbolcu, havalimanında verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.
A Spor'a konuşan Hollandalı oyuncu, "Ayrıldığım için üzgünüm. Maalesef gitmem yönünde karar alındı. Kulüp yolları ayırma kararı aldı, ben 1 yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi." sözlerini sarf etti.
"FENERBAHÇE TARAFTARINI ÇOK SEVİYORUM"
Fenerbahçe'ye başarı dileyen Oosterwolde, "Şimdi yeni bir adım attım. Roma fırsatı elime geçtiği için de mutluyum. Fenerbahçe umarım Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin." dedi.
Roma, Jayden Oosterwolde'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katma konusunda Fenerbahçe ile anlaştı.
Şarta bağlı opsiyonun 18 milyon euro olacağı ve deneyimli futbolcunun 1 artı 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye 2023'ün ocak ayında 6 milyon euro bedelle Parma'dan transfer olan 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon 3 maçta forma giydi.
Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla toplamda 112 maçta 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.