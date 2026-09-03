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Transferler dengeleri altüst etti, Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti

03.09.2026 12:19

NTV - Haber Merkezi

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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transferleri Süper Lig'in en değerliler listesini değiştirdi.

Transferler dengeleri altüst etti, Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti
NTV

Süper Lig'in en değerli futbolcuları sıralamasında ilk 10 sıradaki rekabet transferler sonrası yeniden şekillendi.

 

Birçok önemli yıldızın yer aldığı sıralamada güncelleme oldu. Peki, Süper Lig'in en değerli futbolcusu kim? İşte güncel piyasa değerine göre en değerli 10 futbolcu…

10- FRANCULİNO - 22 MİLYON EURO 1
Anadolu Ajansı

10- FRANCULİNO - 22 MİLYON EURO

9- MOHAMMED SALAH - 22 MİLYON EURO 2
Anadolu Ajansı

9- MOHAMMED SALAH - 22 MİLYON EURO

8- WİLFRED SİNGO - 23 MİLYON EURO 3
Anadolu Ajansı

8- WİLFRED SİNGO - 23 MİLYON EURO

7- ORKUN KÖKÇÜ - 25 MİLYON EURO 4
Anadolu Ajansı

7- ORKUN KÖKÇÜ - 25 MİLYON EURO

6- GABRİEL SARA - 27 MİLYON EURO 5
Anadolu Ajansı

6- GABRİEL SARA - 27 MİLYON EURO

5- MATTEO GUENDOUZİ - 27 MİLYON EURO 6
Anadolu Ajansı

5- MATTEO GUENDOUZİ - 27 MİLYON EURO

4- BARIŞ ALPER YILMAZ - 30 MİLYON EURO 7
Anadolu Ajansı

4- BARIŞ ALPER YILMAZ - 30 MİLYON EURO

3- DUSAN VLAHOVIC - 35 MİLYON EURO 8
Anadolu Ajansı

3- DUSAN VLAHOVIC - 35 MİLYON EURO

2- MASON GREENWOOD - 55 MİLYON EURO 9
Anadolu Ajansı

2- MASON GREENWOOD - 55 MİLYON EURO

1- VİCTOR OSİMHEN - 75 MİLYON EURO 10
Anadolu Ajansı

1- VİCTOR OSİMHEN - 75 MİLYON EURO