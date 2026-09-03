Transferler dengeleri altüst etti, Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti
03.09.2026 12:19
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transferleri Süper Lig'in en değerliler listesini değiştirdi.
NTV
Süper Lig'in en değerli futbolcuları sıralamasında ilk 10 sıradaki rekabet transferler sonrası yeniden şekillendi.
Birçok önemli yıldızın yer aldığı sıralamada güncelleme oldu. Peki, Süper Lig'in en değerli futbolcusu kim? İşte güncel piyasa değerine göre en değerli 10 futbolcu…
Anadolu Ajansı
10- FRANCULİNO - 22 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
9- MOHAMMED SALAH - 22 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
8- WİLFRED SİNGO - 23 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
7- ORKUN KÖKÇÜ - 25 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
6- GABRİEL SARA - 27 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
5- MATTEO GUENDOUZİ - 27 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
4- BARIŞ ALPER YILMAZ - 30 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
3- DUSAN VLAHOVIC - 35 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı
2- MASON GREENWOOD - 55 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı