Transferler dengeleri altüst etti, Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti

Süper Lig'in en değerli futbolcuları sıralamasında ilk 10 sıradaki rekabet transferler sonrası yeniden şekillendi.

Birçok önemli yıldızın yer aldığı sıralamada güncelleme oldu. Peki, Süper Lig'in en değerli futbolcusu kim? İşte güncel piyasa değerine göre en değerli 10 futbolcu…