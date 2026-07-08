Tribündeki bayrağı gördü, çılgına döndü. Tükürdüğü anlar gündem oldu. "FIFA, Messi'nin elenmesini istemiyor"
08.07.2026 08:35
Messi'li Arjantin ile Mısır arasında oynanan maçta sık sık gerilim yaşandı. Maç sonunda ise ortalık karıştı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, 2-0 geriye düştüğü son 16 turu maçında Mısır'ı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Birçok tartışmalı kararın olduğu ve Mısır cephesinin sık sık itirazlarda bulunduğu maçta gergin anlar yaşandı.
IRKÇILIK İŞARETİ YAPTI
Mısırlıların hakemin VAR'a gitmemesine tepki göstermesinin ardından Lionel Messi, Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan ve İbrahim Hassan'ın yanına yöneldi.
Bunun üzerine Hassan'ın hakeme ırkçılık işareti yaptığı görüldü. Ancak hakem bu uyarıyı dikkate almadı.
TRİBÜNDEKİ BAYRAK ÖFKELENDİRDİ
Maç sonunda ise Hossam Hassan ile tribünler arasında gerilim yaşandı.
Müsabaka sonunda bir taraftar İsrail bayrağı açarak Mısırlılara doğru salladı. Bunu göre Hassan tribünlere tükürdü. Bu anlar spor dünyasında gündem oldu.
"FIFA, MESSİ'NİN ELENMESİNİ İSTEMİYOR"
Hassan, "Biz bugün sahanın içinde Arjantin'den daha iyiydik. Ancak saha dışında kaybettik. Golümüz verilmedi, penaltımız verilmedi." ifadelerini kullandı.
Hakem kararlarının Arjantin lehine olduğunu öne süren Hassan,, "FIFA, Messi'nin elenmesini istemiyor. Bu yüzden Arjantin'e maçın başından beri hakem desteği sağlandı." dedi.
FİLİSTİN BAYRAĞI AÇMIŞTI
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, kazandıkları Avustralya maçı sonrasında Filistin bayrağı açmıştı.
MISIR İÇİN TOPLANDILAR
Filistinliler FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanını yaşamaya çalışıyor.
Gazze'de İsrail'in yıktığı binalar arasında toplanan Filistinliler, kurulan dev ekrandan Arjantin - Mısır takımlarının karşılaşmasını izleyip Mısır takımına destek verdi.