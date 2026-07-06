Trump'ın telefonu turnuvayı karıştırdı. "Dünya Kupası tarihinde ilk"
06.07.2026 11:46
Son Güncelleme: 06.07.2026 11:48
Dünya Kupası'nda ABD'li yıldız golcü Balogun'un kırmızı kart cezası, ABD Başkanı Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ertelendi. Belçika Teknik Direktörü Garcia "Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir karar alındığını düşünüyorum." dedi.
Dünya Kupası son 32 turunda Bosna-Hersek karşısında oynanan ve ABD'nin 2-0 kazandığı karşılaşmada Tarik Muharemovic'in sağ ayak bileğine basması nedeniyle kırmızı kart gören ABD'li forvet Folarin Balogun'un cezası, FIFA tarafından ertelendi.
Son 16 turu Belçika maçında sahada olmasının önü açılan Balogun için devreye giren isim ise ABD Başkanı Donald Trump oldu.
Trump'ın, maçın ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu telefonla arayarak kartın yeniden incelenmesini talep ettiği bildirildi.
FIFA Disiplin Kurulu, dün yaptığı açıklamada cezanın ertelendiğini duyurdu.
Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
"ŞAKA GİBİ"
Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu (RBFA) kararı hayretle karşıladığını duyururken, Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada kararla alay etti.
Garcia, "FIFA ofislerinde 5 Temmuz'un Avrupa'daki 1 Nisan'a denk geldiğini bilmiyordum. Belçika federasyonu sadece kendisini veya ulusal takımı savunmuyor; genel olarak futbolu, oyunun dürüstlüğünü ve etik değerlerini savunuyor. Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir karar alındığını düşünüyorum" dedi.
Karara karşı Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) gidip gitmeyecekleri ya da Trump'ın FIFA üzerinde bir etkisi olup olmadığı yönündeki soruları ise yanıtsız bırakan Garcia, odağının kendi takımı olduğunu belirtti.
Belçika federasyonundan yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Dünya Kupası'nda ve turnuvanın gelecekteki organizasyonlarında tüm katılımcı takımların meşru haklarını korumak ve sporumuzun temel adil oyun ilkelerini savunmak adına RBFA tüm hukuki seçenekleri araştırmaktadır."
Belçika muhalefetindeki Sosyalist Parti de yayımladığı açıklamada FIFA'yı hedef alarak, "Yazıklar olsun. Kararları para belirlediğinde Dünya Kupası tüm inandırıcılığını kaybeder. Kuralları Trump'ı memnun edecek şekilde uyarlamak ve kazanmak için hileye başvurmak, FIFA, Dünya Kupası ve ABD adına son derece acınası bir tablodur. Kurallara sporda da hayatta da herkes uymalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa Parlamentosu Üyesi ve merkez sağ Les Engagés Partisi lideri Yvan Verougstraete ise "Trump devreye girdiğinde bir kırmızı kartın aniden 'adaletsiz' hale gelmesi şaşırtıcı. FIFA siyasi baskılara boyun eğiyor izlenimi vermemeli, adaleti savunmalıdır. Sahada görüşürüz; Kırmızı Şeytanlar'ın zaferini bu karar daha da değerli kılacak" açıklamasını yaptı.
ABD TAKIMINDA SEVİNÇ
Turnuvada üç golü bulunan ve takımın en önemli gol silahı olan 25 yaşındaki Balogun'un oynayabileceği haberi, ABD'li oyunculara pazar sabahı antrenman sahasına giden otobüste ulaştı.
ABD Futbol Federasyonuna (USSF) kararın TSİ 17.31'de (10:31 EDT) FIFA portalı üzerinden iletildiği öğrenildi.
ABD'nin yıldız oyuncusu Christian Pulisic, pozisyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Faulü incelerseniz hiçbir kasıt olmadığını görürsünüz. Bu turnuvada çok daha kötü müdahalelerin cezasız kaldığını hissettim" dedi.
Teknik Direktör Mauricio Pochettino da kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bosna-Hersek karşısında tamamen adaletsiz bir kararla 30 dakika boyunca 10 kişi oynayarak zaten yeterince cezalandırılmıştık" diye konuştu.
Pochettino, Arjantin veya Avrupa gibi futbolun bir dinden daha fazlası olduğu kültürlerden geldiğini ifade ederek, devlet başkanlarının bu tür süreçlerle ilgilenmesinin kendisini şaşırtmadığını dile getirdi.
ABD federasyonu Balogun'un pazar günü basına açıklama yapmasına izin vermezken, oyuncu sosyal medya hesabından taraftarların önünde çekilmiş bir fotoğrafını Michael Jackson'ın "Bad" şarkısıyla birlikte paylaştı.
Balogun daha önce yaptığı açıklamada, pozisyon için kırmızı yerine sarı kartın daha adil olacağını düşündüğünü söylemişti.
FIFA, kararın Disiplin Kurulu kurallarının 27. maddesine dayandırıldığını açıkladı. İlgili maddede, "Yargı organı, disiplin cezasının uygulanmasını tamamen veya kısmen erteleyebilir.
Uygulamayı askıya alan yargı organı, cezalı kişiyi bir ila dört yıl arasında bir deneme süresine tabi tutar" ifadesi yer alıyor.
FIFA, Balogun için bir yıllık bir deneme süresi belirlediğini ve bu süre zarfında benzer bir ihlal gerçekleştirmediği takdirde cezanın tamamen düşeceğini bildirdi.
Dünya Kupası tarihinde benzer kararlar daha önce de nadiren uygulandı. FIFA, kasım ayında Portekizli Cristiano Ronaldo'nun İrlanda maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı üç maçlık cezanın son iki maçını askıya alarak Dünya Kupası grup maçlarında oynamasına izin vermişti.
Nisan ayında da Arjantinli Nicolás Otamendi ve Ekvadorlu Moisés Caicedo'nun elemelerdeki kırmızı kart cezaları ertelenmişti.
Turnuva finalleri esnasında benzer bir ceza iptali ise en son 1962 yılında yaşandı.
Brezilyalı futbolcu Garrincha, Şili ile oynanan yarı final maçında rakibine vurduğu gerekçesiyle kırmızı kart görmüş, ancak Şili Devlet Başkanı Jorge Alessandri'nin de destek verdiği yoğun lobicilik faaliyetlerinin ardından finalde Çekoslovakya karşısında oynamasına izin verilmişti.
Norveç Teknik Direktörü Ståle Solbakken ise karara tepki göstererek, "Bir sonraki kırmızı kartta ne olacak? Bir yerlerde bu kartları iptal edecek komiteler mi kurulacak? Bu, Dünya Kupası'na büyük zarar verecek çok kötü bir karar" eleştirisinde bulundu.