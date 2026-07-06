Trump'ın telefonu turnuvayı karıştırdı. "Dünya Kupası tarihinde ilk"

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu (RBFA) kararı hayretle karşıladığını duyururken, Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada kararla alay etti.

Garcia, "FIFA ofislerinde 5 Temmuz'un Avrupa'daki 1 Nisan'a denk geldiğini bilmiyordum. Belçika federasyonu sadece kendisini veya ulusal takımı savunmuyor; genel olarak futbolu, oyunun dürüstlüğünü ve etik değerlerini savunuyor. Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir karar alındığını düşünüyorum" dedi.

Karara karşı Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) gidip gitmeyecekleri ya da Trump'ın FIFA üzerinde bir etkisi olup olmadığı yönündeki soruları ise yanıtsız bırakan Garcia, odağının kendi takımı olduğunu belirtti.

Belçika federasyonundan yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Kupası'nda ve turnuvanın gelecekteki organizasyonlarında tüm katılımcı takımların meşru haklarını korumak ve sporumuzun temel adil oyun ilkelerini savunmak adına RBFA tüm hukuki seçenekleri araştırmaktadır."

Belçika muhalefetindeki Sosyalist Parti de yayımladığı açıklamada FIFA'yı hedef alarak, "Yazıklar olsun. Kararları para belirlediğinde Dünya Kupası tüm inandırıcılığını kaybeder. Kuralları Trump'ı memnun edecek şekilde uyarlamak ve kazanmak için hileye başvurmak, FIFA, Dünya Kupası ve ABD adına son derece acınası bir tablodur. Kurallara sporda da hayatta da herkes uymalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu Üyesi ve merkez sağ Les Engagés Partisi lideri Yvan Verougstraete ise "Trump devreye girdiğinde bir kırmızı kartın aniden 'adaletsiz' hale gelmesi şaşırtıcı. FIFA siyasi baskılara boyun eğiyor izlenimi vermemeli, adaleti savunmalıdır. Sahada görüşürüz; Kırmızı Şeytanlar'ın zaferini bu karar daha da değerli kılacak" açıklamasını yaptı.