Tüm dünya onu konuşuyor. Takipçi sayısı 7 milyonu aştı

Maçtan sonra beraberliği kutlarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, "Annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim." ifadelerini kullandı.

Ocak ayında ABD hükümeti, Yeşil Burun Adaları'nı, vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmeden önce vize ücretine ek olarak 15 bin dolara kadar iade edilebilir bir teminat yatırmak zorunda olduğu ülkeler listesine ekledi.