Tüm dünya onu konuşuyor. Takipçi sayısı 7 milyonu aştı
16.06.2026 16:34
Son Güncelleme: 16.06.2026 16:37
Dünya Kupası'nda oynanan İspanya-Yeşil Burun Adaları maçına damga vuran kaleci Vozinha'nın takipçi sayısı her saniye artmaya devam ediyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında İspanya ile 0-0 berabere kalarak sürpriz bir sonuca imza atan Yeşil Burun Adaları'nda gündem kaleci Vozinha oldu.
Ülkesinin İspanya ile 0-0 berabere kaldığı maçta 7 kurtarış yapan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, maçın adamı seçildi.
TAKİPÇİ SAYISI PATLADI
Maçın başında Instagram'da 45 bin olan takipçi sayısı 7 milyon 100 bin oldu.
İspanya karşısında yıldızlaşan Vozinha, annesinin ABD vizesi masrafları nedeniyle maça gelemediği için ağladı.
Maçtan sonra beraberliği kutlarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, "Annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim." ifadelerini kullandı.
Ocak ayında ABD hükümeti, Yeşil Burun Adaları'nı, vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmeden önce vize ücretine ek olarak 15 bin dolara kadar iade edilebilir bir teminat yatırmak zorunda olduğu ülkeler listesine ekledi.
Turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez organizasyonda mücadele ediyor.
Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya karşısında aldıkları golsüz beraberlikle turnuvada ilk puanını aldı.
Iğdır FK'da oynayan Ryan Mendes, maça ilk 11'de başlarken Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa, 61. dakikada oyuna girdi.