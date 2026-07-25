Tüm dünyada ses getirecek transfer, başkandan Salah açıklaması geldi
25.07.2026 11:50
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Salah transferindeki son durum hakkında beklenen açıklamayı yaptı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Liverpool ile yollarını ayıran ve Dünya Kupası sonrası Beşiktaş ile görüşmelere başlayan Mohamed Salah için son durumu anlattı.
SON TEKLİF İLETİLDİ
Orta Çizgi'ye konuşan Adalı şu ifadeleri kullandı:
“Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
Son olarak, tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakare ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik."
"Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, Salah konusunda gelinen son durum budur.
İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk.
Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini kendilerine ilettik.”
TEKLİFİN AYRINTILARI
Beşiktaş ile Salah'ın 1+1 sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştığı iddia edilmişti.
Siyah beyazlıların, Mısırlı yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 10+2 milyon euro maaş önerdiği öne sürülmüştü.
Futbol Direktörü Önder Özen ile Salah arasında geçen konuşma da gündeme gelmişti.
Salah'ın "6 Ağustos'ta kampa katılabilirim" dediği ancak Özen'in yıldız futbolcuya "Bizim o dönemde önemli bir Avrupa maçımız var. O maçlarda seni oynatmak istiyoruz. Ayın 2'sinde katılır mısın?" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Salah kariyerinde çıktığı 694 maçta 334 gol atmış ve 271 asist katkısı vermişti.
Salah kariyerinde Liverpool'un yanı sıra Roma ve Chelsea gibi takımlarda da forma giymişti.