Türk futbol tarihine geçen transfer dönemi. Kulüpler çıtayı yükseltti, yıldız yağmuru yaşandı
14.08.2026 12:23
Son Güncelleme: 14.08.2026 12:23
Türk futbolu yıldızlar geçidine sahne oluyor. Süper Lig devleri, dünyaca ünlü isimleri kadrolarına kattı.
Yıldızlar uçaklardan iniyor, havalimanları taraftarlarla dolup taşıyor. 2026 yazında Türk futbolunda yıldız yağmuru yaşanıyor.
Yeni sezonda zirveyi hedefleyen kulüpler, transferde çıtayı yükseltti.
Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluk serisini bitirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor,, dünya futbolunda konuşulan hamleler yaptı.
Fenerbahçe'de 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, şampiyonluk hasretini bitirmek için kadroyu güçlendirdi.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren sarı lacivertliler, geçen sezon La Liga'da 23 gol atan Vedat Muriç'le transfere başladı.
Manchester City'nin stoperi Nathan Ake ile imzalara devam eden Fenerbahçe, rekor hamlesini Mason Greenwood ile yaptı.
KULÜP TARİHİNİN EN PAHALISI
24 yaşındaki hücumcu, 39 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.
Fenerbahçe ilk 3 imzadan sonra yeni santrfor için uzun süre bekledi.
Bu bekleyiş, dünya futbolunda son döneme damga vuran dev bir golcüyle bitti.
33 yaşındaki Romelu Lukaku, Chelsea, Manchester United, Inter ve Napoli gibi kulüplerden sonra Sarı Lacivertlilere imza attı.
Kadıköy'deki hareketlilik, Boğaz'ın karşı yakasında da yaşandı.
Son yıllarda zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, yeni yapılanmasıyla heyecan yarattı.
Futbol direktörlüğüne Önder Özen'i, teknik direktörlüğe de Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar,, transferi Bayern Münih kalecisi Alexander Nübel'le açtı.
Salih Özcan, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı ve Kassoum Outtara ile imzalara devam eden Beşiktaş'ta Leandro Trossard binlerce taraftarı stadyuma topladı.
Premier Lig şampiyonu Arsenal'dan 18 milyon euroya transfer edilen Belçikalı coşkuyla karşılanırken, tribünler başkan Serdal Adalı'dan Muhammed Salah'ı da istedi.
Trossard'dan sonra başlayan Salah beklentisi, uzun süren görüşmelerin ardından tıkandı.
Salah'tan vazgeçen Beşiktaş, taraftarın yıldız beklentisini Duşan Vlahovic ile gerçeğe dönüştürdü.
Yakşalık 2 ay süren temasların ardından Juventus'tan ayrılan Sırp golcü ile anlaşan siyah beyazlılar, hücum hattındaki en büyük eksiğini de tamamladı.
Beşiktaş hikayesi yarıda kalan Salah, Türkiye'ye gelmekten vazgeçmedi.
Liverpool'da efsaneleşen Mısırlı yıldız Salah, Trabzonspor'a attığı imzayla transfer piyasasına damga vurdu.
Dünyanın konuştuğu transfer kentte büyük coşku yaratırken,, stadyumdaki imza töreni hafızalara kazındı.
Karadeniz ekibinin transferdeki tek hamlesi Salah değildi.
Oyuncu satışlarından 42 milyon euro kazanan bordo mavililer,, Aral Şimşir, Malinovski, Muçi, Saviolo, Cabral, Saviolo, Mitongo, Cenk Özkaçar, Samet Akaydin, Melih Kabasakal ve Metehan Mimaroğlu transferleriyle kadrosunu genişletti.
Rakipleri transferde durmayan son şampiyon Galatasaray ise sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı.
Yönetim transferde sessiz kalmakla eleştirilirken, başkan Dursun Özbek "En iyi transferleri yapacağız." dedi.
Transferleri merakla beklenen Galatasaray'da büyük bir ayrılık da yaşandı.
Sarı kırmızılıların üst üste dört şampiyonluğunda kahramanlaşan Mauro Icardi, Rams Park'tan taraftarın sevgilisi olarak ayrıldı.
Türk futbol tarihine geçen transfer döneminde yeni imzalar için kulüplerin 3 haftası daha var.
Yaz transfer dönemi 4 Eylül'de sona erecek.