Türk futbol tarihine geçen transfer dönemi. Kulüpler çıtayı yükseltti, yıldız yağmuru yaşandı

Fenerbahçe'de 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, şampiyonluk hasretini bitirmek için kadroyu güçlendirdi.

Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren sarı lacivertliler, geçen sezon La Liga'da 23 gol atan Vedat Muriç'le transfere başladı.

Manchester City'nin stoperi Nathan Ake ile imzalara devam eden Fenerbahçe, rekor hamlesini Mason Greenwood ile yaptı.