Türk futbolunda ligler ertelenecek mi? Merak edilen soru cevap buldu

"- Yaklaşık 1 buçuk, 2 yıldır belli bir süreçten geçiyoruz. Türk futbolunun temizlenmesi adına bazı adımlar atılıyor. Bunlardan Türk futbolunun arınması lazım. Futbol ve marka değerimiz için bu çok önemli. Adli merciler soruşturmanın en büyük ayağını yönetiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporları ve banka takiplerini yapıyor. Diğer tarafta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) görevde. TFF de kim bahis oynamış diye bakıyor.

- İşin ulaştığı boyut da MHK Başkanı'na kadar geldi. Tehdit, mobbing, evrakta sahtecilik gibi ifadeler konuşuluyor. Eğer bunlar doğruysa burada kriminal bir suç var demektir. TFF'de önemli konumda bulunan kişilerin böyle eylemlerde bulunmaması gerekiyor. Bahisin yanı sıra bir de yasa dışı bahis var. Futbolun paydaşlarının bunu oynamaması gerekiyor.

- Bu işe girerlerse bunun bir cezası var. Hakemler için çok daha ciddi. Lisans iptaline kadar gidiyor. Yasa dışı bahis de kanun dışı olduğu için bir de idari ceza gelecektir. Bir kişi evrakta sahtecilik yaptıysa spor hukukunun da ötesine geçer. Şike ya da teşvik gibi konular geçmiyor soruşturmada. Böyle bir durumda ligler ertelenir, geçmiş şampiyonluklar el değiştirir gibi bir konu şu anda söz konusu değil."