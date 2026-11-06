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Türk takımları Avrupa'da haftayı 4'te 2 ile kapattı. Ülke puanında son durum

06.11.2026 08:47

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa maçları sonrası UEFA ülke puanı güncellendi.

Türk takımları Avrupa'da haftayı 4'te 2 ile kapattı. Ülke puanında son durum
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.


Galatasaray İstanbul'da ağırladığı Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti. 

 

Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini İskoçya'da aldı. Siyah-beyazlılar Seltik'e 3-2 yenildi.
 

Trabzonspor ise Konferans Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı. Karadeni ekibi evinde Freiburg'a 1-0 yenildi

Türk takımları Avrupa'da haftayı 4'te 2 ile kapattı. Ülke puanında son durum 1
Anadolu Ajansı

Türk ekiplerinin bu maçları sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetleriyle ülke puanında artış yaşandı. 

Türkiye'nin sıralamadaki en yakın rakibi Hollanda'nın ekipleri Ajax, Twente ve Nijmegen de maçlarını kazandı. Alkmaar ise Juventus'a mağlup oldu. 

ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2
Anadolu Ajansı

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere 

 

 107.685 puan

 

2- İtalya 

 

91.732 puan

 

3- İspanya 

 

86.493 puan

Türk takımları Avrupa'da haftayı 4'te 2 ile kapattı. Ülke puanında son durum 3
Anadolu Ajansı

4- Almanya
 

84.973 puan

 

5- Fransa

 

72.296 puan

 

6- Portekiz 

 

69.150 puan

TÜRKİYE 9. SIRADA 4
Reuters

TÜRKİYE 9. SIRADA

7- Belçika

 

64.050 puan

 

8- Hollanda

 

56.395 puan

 

9- Türkiye

 

53.075 puan

 

10- Yunanistan

 

47.812 puan