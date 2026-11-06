Türk takımları Avrupa'da haftayı 4'te 2 ile kapattı. Ülke puanında son durum
06.11.2026 08:47
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa maçları sonrası UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray İstanbul'da ağırladığı Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.
Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini İskoçya'da aldı. Siyah-beyazlılar Seltik'e 3-2 yenildi.
Trabzonspor ise Konferans Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı. Karadeni ekibi evinde Freiburg'a 1-0 yenildi
Türk ekiplerinin bu maçları sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetleriyle ülke puanında artış yaşandı.
Türkiye'nin sıralamadaki en yakın rakibi Hollanda'nın ekipleri Ajax, Twente ve Nijmegen de maçlarını kazandı. Alkmaar ise Juventus'a mağlup oldu.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere
107.685 puan
2- İtalya
91.732 puan
3- İspanya
86.493 puan
4- Almanya
84.973 puan
5- Fransa
72.296 puan
6- Portekiz
69.150 puan
TÜRKİYE 9. SIRADA
7- Belçika
64.050 puan
8- Hollanda
56.395 puan
9- Türkiye
53.075 puan
10- Yunanistan
47.812 puan