Türk takımları Avrupa'da haftayı 4'te 2 ile kapattı. Ülke puanında son durum

Türk ekiplerinin bu maçları sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetleriyle ülke puanında artış yaşandı.



Türkiye'nin sıralamadaki en yakın rakibi Hollanda'nın ekipleri Ajax, Twente ve Nijmegen de maçlarını kazandı. Alkmaar ise Juventus'a mağlup oldu.