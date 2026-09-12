Türk takımlarının rakipleri ne yaptı? Aston Villa tepetaklak, Liverpool beraberliğe abone
12.09.2026 19:54
Şampiyonlar Ligi'nde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile karşılacak olan Aston Villa, sahasında yenildi ve dibe demirledi. Liverpool da puan kayıplarını sürdürdü.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılacağı Aston Villa, Premier Lig'de zor günler yaşıyor.
Ligde ilk 3 hafta gol atamayan ve sadece Hull City'den 1 puan alabilen Aston Villa, kendisi gibi galibiyete hasret Notthingham Forest'a da 2-1 kaybetti.
İlk yarısı golsüz biten maçın 46. dakikasında Delap konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Oyuncu değişiklikleri ile canlanan Aston Villa 74'te Allyson'un kafasıyla 1-1'i buldu.
Karşılaşmanın 83. dakikasında sol bek Ian Maatsen sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalınca maçın kaderi çizildi. Değişiklik hakkı kalmadığı için sahada 10 kişi kalan Emery'nin öğrencilerı, 88'de Igor Jesus'un golüne engel olamayınca maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
Aston Villa ligde ilk golüne ulaşmayı başarsa da bu sonuçla 4 hafta sonunda 3 yenilgi ve 1 beraberlikle 20 takımlı Premier Lig'de maç fazlası ile 19. sırada kaldı. Fenerbahçe, Aston Villa ile 14 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak.
Yine Fenerbahçe'nin rakiplerinden Liverpool ise sahasında Fulham ile golsüz berabere kaldı ve 3. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakiplerini karşı karşıya getiren maçta Hoffenheim, Stuttgart'ı devirdi. Beşiktaş'ın 15 Ekim'de deplasmanda karşılaşacağı Hoffenheim, mücadeleyi 2-1 kazandı.
Siyah-beyazlıların Bundesliga'dan bir başka rakibi Bayer Leverkusen de Augsburg deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
22 Ekim'de İstanbul'a gelecek olan Crystal Palace ise 10 kişi kaldığı maçta sahasında Ipswich Town'a 3-2 kaybetti.