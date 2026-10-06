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Türk Telekom, Roma'yı son çeyrekte yaktı. Galatasaray kötü başladı. Yukatel Denizli'den tarihi sonuç

06.10.2026 22:29

NTV - Haber Merkezi

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BKT Avrupa Kupası'nda ikinci maçında İtalya'nın Roma takımını 32-12'lik son periyot performansı ile deviren Türk Telekom siftah yaptı. Galatasaray ise Zagreb'te ummadığı bir yenilgi aldı.

Türk Telekom, Roma'yı son çeyrekte yaktı. Galatasaray kötü başladı. Yukatel Denizli'den tarihi sonuç
Anadolu Ajansı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 2. maçında ağırladığı İtalyan kulübü Maxima Roma'yı 92-77 yendi.

 

Büyük çekişme yaşanan maçta Maxima Roma, Wheatle'ın son saniyedeki basketiyle son 10 dakikaya 65-60 üstünlükle girdi.

 

Tam saha baskıyla başladığı son periyotta Doğuş Özdemiroğlu'nun ateşlediği Türk Telekom, Harding, Taylor ve Trifunovic'in de katkısıyla 3 dakika 15 saniyede 16-3'lük seri yakaladı ve 76-68 öne geçti. 

 

Kalan sürede çalınan toplar sonrası bulduğu basketlerle farkı artıran Türk Telekom, maçı 92-77 kazandı.

 

Bu sonuçla Türk Telekom gruptaki ilk galibiyetini aldı, Maxima Roma ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Türk Telekom, Roma'yı son çeyrekte yaktı. Galatasaray kötü başladı. Yukatel Denizli'den tarihi sonuç 1
Özel Kurum

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında Hırvatistan’da Cibona Zagreb'e farklı mağlup oldu.

 

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk çeyrek 24-24’lük eşitlikle geçildi. İkinci çeyrek sonunda Cibona 50-42’lik üstünlüğü bulurken, üçüncü çeyrekteki, karşılıkla basketlerle son 10 dakikalık bölüme de 71-61 galip girdi. 

 

Hırvatistan ekibi maçın son periyodunu daha iyi oynayarak maçı 96-76 kazandı.

Türk Telekom, Roma'yı son çeyrekte yaktı. Galatasaray kötü başladı. Yukatel Denizli'den tarihi sonuç 2
Anadolu Ajansı

FIBA Europe Cup G Grubu'nda ülkemizi temsil eden Yukatel Denizli Basket, kentin basketbol tarihindeki ilk Avrupa maçında konuk ettiği Slovak ekibi BC Prievidza'yı 83-69 mağlup etti. 

 

Ev sahibi ekip, Slovak rakibi karşısında ilk periyodu 30-21 üstün tamamladı. Denizli temsilcisi üstünlüğünü koruyarak ilk yarıyı 49-41 önde bitirdi. 

 

Üçüncü periyotta BC Prievidza'nın kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Denizli Basket, son bölüme 65-57 üstünlükle girdi. 

 

Final periyodunda hata yapmayan Yukatel Denizli Basket müsabakayı 14 sayı farkla kazandı: 83- 69. Gruptaki 6 takım arasında ilk 2'ye girerek tur atlamayı hedefleyen Denizli takımı ikinci maçında 14 Ekim'de Portekiz'de SL Benfica'ya konuk olacak.