Türk Telekom, Roma'yı son çeyrekte yaktı. Galatasaray kötü başladı. Yukatel Denizli'den tarihi sonuç
06.10.2026 22:29
BKT Avrupa Kupası'nda ikinci maçında İtalya'nın Roma takımını 32-12'lik son periyot performansı ile deviren Türk Telekom siftah yaptı. Galatasaray ise Zagreb'te ummadığı bir yenilgi aldı.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 2. maçında ağırladığı İtalyan kulübü Maxima Roma'yı 92-77 yendi.
Büyük çekişme yaşanan maçta Maxima Roma, Wheatle'ın son saniyedeki basketiyle son 10 dakikaya 65-60 üstünlükle girdi.
Tam saha baskıyla başladığı son periyotta Doğuş Özdemiroğlu'nun ateşlediği Türk Telekom, Harding, Taylor ve Trifunovic'in de katkısıyla 3 dakika 15 saniyede 16-3'lük seri yakaladı ve 76-68 öne geçti.
Kalan sürede çalınan toplar sonrası bulduğu basketlerle farkı artıran Türk Telekom, maçı 92-77 kazandı.
Bu sonuçla Türk Telekom gruptaki ilk galibiyetini aldı, Maxima Roma ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında Hırvatistan’da Cibona Zagreb'e farklı mağlup oldu.
Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk çeyrek 24-24’lük eşitlikle geçildi. İkinci çeyrek sonunda Cibona 50-42’lik üstünlüğü bulurken, üçüncü çeyrekteki, karşılıkla basketlerle son 10 dakikalık bölüme de 71-61 galip girdi.
Hırvatistan ekibi maçın son periyodunu daha iyi oynayarak maçı 96-76 kazandı.
FIBA Europe Cup G Grubu'nda ülkemizi temsil eden Yukatel Denizli Basket, kentin basketbol tarihindeki ilk Avrupa maçında konuk ettiği Slovak ekibi BC Prievidza'yı 83-69 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, Slovak rakibi karşısında ilk periyodu 30-21 üstün tamamladı. Denizli temsilcisi üstünlüğünü koruyarak ilk yarıyı 49-41 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta BC Prievidza'nın kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Denizli Basket, son bölüme 65-57 üstünlükle girdi.
Final periyodunda hata yapmayan Yukatel Denizli Basket müsabakayı 14 sayı farkla kazandı: 83- 69. Gruptaki 6 takım arasında ilk 2'ye girerek tur atlamayı hedefleyen Denizli takımı ikinci maçında 14 Ekim'de Portekiz'de SL Benfica'ya konuk olacak.