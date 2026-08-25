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Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

25.08.2026 15:10

Selim Başeğmezer

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Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında zorlu Almanya ile parkede kozlarını paylaşacak.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Özel Kurum

Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, parkede Almanya'yı konuk edecek. Filenin Sultanları mücadeleyi kazanmak ve namağlup bir şekilde yoluna devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 1
Özel Kurum

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

 

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen A Grubu'ndaki 3 müsabakayı da kazanan "Filenin Sultanları", yarın saat 19.00'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

 

Mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA 2 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI 2
Özel Kurum

ALMANYA 2 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Gruptaki 3. maçında bu akşam Macaristan ile karşılaşacak Almanya, 2 maçta 1 galibiyet alabildi.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 3
Özel Kurum

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

25 Ağustos 2026

 

16.00 Macaristan-Almanya

 

19.00 Polonya-Slovenya

 

26 Ağustos 2026

 

16.00 Letonya-Slovenya

 

19.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

 

27 Ağustos 2026

 

16.00 Polonya-Almanya

 

19.00 Letonya-Macaristan

 

28 Ağustos 2026

 

16.00 Slovenya-Macaristan

 

19.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)