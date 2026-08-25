Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, parkede Almanya'yı konuk edecek. Filenin Sultanları mücadeleyi kazanmak ve namağlup bir şekilde yoluna devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?