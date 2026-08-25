Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
25.08.2026 15:10
Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında zorlu Almanya ile parkede kozlarını paylaşacak.
Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, parkede Almanya'yı konuk edecek. Filenin Sultanları mücadeleyi kazanmak ve namağlup bir şekilde yoluna devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.
İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen A Grubu'ndaki 3 müsabakayı da kazanan "Filenin Sultanları", yarın saat 19.00'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.
ALMANYA 2 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI
Gruptaki 3. maçında bu akşam Macaristan ile karşılaşacak Almanya, 2 maçta 1 galibiyet alabildi.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
25 Ağustos 2026
16.00 Macaristan-Almanya
19.00 Polonya-Slovenya
26 Ağustos 2026
16.00 Letonya-Slovenya
19.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
27 Ağustos 2026
16.00 Polonya-Almanya
19.00 Letonya-Macaristan
28 Ağustos 2026
16.00 Slovenya-Macaristan
19.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)