Türkiye-Belçika milli maçı ne zaman? A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde galibiyet peşinde
05.11.2026 15:22
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 5. maçında İzmir'de Belçika ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan 4 haftada henüz puanı bulunmayan Milli Takım, Belçika'yı yenmek istiyor.
UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 5. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız taraftarı önünde Belçika karşısında galibiyet arayacak.
Uluslar Ligi'ne bu sezon kötü başlayan Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yollar ayrılmış ve yerine Sergen Yalçın dahil olmuştu. Milli takım şimdi Belçika karşısında 3 puan alarak, en iyi 3. olma şansını yakalamak istiyor. Peki, Türkiye-Belçika milli maçı ne zaman?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye ile Belçika arasında oynanacak olan karşılaşma 12 Kasım Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Saat 20.00'da başlayacak olan mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM İLK MAÇTA 3-0 MAĞLUP OLDU
Milli Takım, Uluslar Ligi'nde bu 2 maçtan puan ya da puanlar toplayarak en kötü 2 dördüncü takımdan biri olmaktan kurtulursa A Ligi'nde kalmak için play-off mücadelesi verecek.
Milli takım oynanan ilk maçta deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi almıştı.
MİLLİ TAKIM GRUPTAN ÇIKABİLECEK Mİ?
Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele ettiği turnuvada bu sezon A Ligi'nde yer alıyor.
A Milli Futbol Takımı; Fransa, İtalya ve Belçika'nın bulunduğu 1. Grup'ta yaptığı 4 maçın ardından puansız son sırada bulunuyor.
A Ligi'ndeki 4 grupta 4. maçların ardından henüz puanla tanışamayan Türkiye ile birlikte Sırbistan ve Çekya bulunuyor. Galler ise 3 puanla grubunda son sırada.
A Milli Futbol Takımı, kasım ayında oynayacağı gruptaki son 2 maçında evinde Belçika ve deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar, bu 2 maçtan puan ya da puanlar toplayarak en kötü 2 dördüncü takımdan biri olmaktan kurtulursa A Ligi'nde kalmak için play-off mücadelesi verecek.