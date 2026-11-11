Türkiye-Belçika milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Uluslar Ligi'nde hedef galibiyet
11.11.2026 11:05
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 5. maçında İzmir'de Belçika ile kozlarını paylaşacak. Uluslar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Milli Takım, Belçika karşısında kazanmak istiyor.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 5. maçında İzmir'de Belçika ile kozlarını paylaşacak. Uluslar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Milli Takım, Belçika karşısında Sergen Yalçın yönetiminde kazanmak ve gruptaki ilk 3 puanını almak istiyor. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri ise belli oldu. Peki, Türkiye-Belçika milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
MÜCADELEYİ İSVİÇRELİ SCHARER YÖNETECEK
Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak.
Grubun diğer maçında İtalya ile Fransa, Milano'da TSİ 22.45'te karşılaşacak.
SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK SINAV
Ay-yıldızlı ekip, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Belçika karşısına çıkacak.
Milli takım, A Ligi 1. Grup'ta ilk dört maçını kaybetti ve puanla tanışamadı. Milliler, mağlubiyet serisine son vermek için Belçika'yı konuk edecek.
Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve Bologna'da İtalya'ya 3-1 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden Belçika ise deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 ve deplasmanda 4-1 mağlup oldu.
Milliler, grup mücadelesini 15 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Fransa karşılaşmasıyla tamamlayacak.
ARDA VE BARIŞ ALPER FORMASINA KAVUŞUYOR
Ay-yıldızlı ekipte kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyebilecek.
İtalya maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise Belçika karşısında sahada olamayacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)