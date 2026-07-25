Türkiye Brezilya Voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 2026 VNL final maçı ne zaman, saat kaçta?
25.07.2026 16:43
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finalde Çin'i yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları finalde Brezilya ile karşılaşacak. VNL Milletler Ligi'nde mücadele verecek olan Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek finali geçerek yarı finalde Çin ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final için sahaya çıktı.
Filenin Sultanları ilk seti 25-21 kazandı. İkinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-20 alan milliler skoru 3-0 yaptı ve finale çıktı.
Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlamıştı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer almıştı.
FİNALE YÜKSELDİ
Milliler yarınki finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
MİLLİ KADRO
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ay-yıldızlı ekip, 26 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da oynanacak finalde Brezilya ile karşılaşacak.
Final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.