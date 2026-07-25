A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finalde Çin'i yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları finalde Brezilya ile karşılaşacak. VNL Milletler Ligi'nde mücadele verecek olan Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?