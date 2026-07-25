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Türkiye Brezilya Voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanları 2026 VNL final maçı ne zaman, saat kaçta?

25.07.2026 16:43

Son Güncelleme: 26.07.2026 10:20

NTV - Haber Merkezi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finalde Çin'i yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları finalde Brezilya ile karşılaşacak. VNL Milletler Ligi'nde mücadele verecek olan Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Brezilya Voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanları 2026 VNL final maçı ne zaman, saat kaçta?
Anadolu Ajansı

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek finali geçerek yarı finalde Çin ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final için sahaya çıktı.

 

Filenin Sultanları ilk seti 25-21 kazandı. İkinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-20 alan milliler skoru 3-0 yaptı ve finale çıktı.

 

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlamıştı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer almıştı.

FİNALE YÜKSELDİ 1
Anadolu Ajansı

FİNALE YÜKSELDİ

Milliler yarınki finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİ KADRO 2
Anadolu Ajansı

MİLLİ KADRO

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 3
Anadolu Ajansı

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlı ekip, 26 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da oynanacak finalde Brezilya ile karşılaşacak.

 

Final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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