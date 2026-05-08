Türkiye bu anı bekliyor. Galatasaray-Antalyaspor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
08.05.2026 12:33
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray sahasında Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" yarın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Galatasaray-Antalyaspor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
ANTALYASPOR KÜME DÜŞMEMEK İÇİN PUAN ARAYACAK
Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" yarın kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.
İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Antalyaspor ise haftaya 29 puanla 15. sırada girdi. Küme düşme hattının bir puan üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi, düşme potasına gerilememek için İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 4-1 kazanmıştı.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK GÜNAY
Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'in kırmızı kart cezası bulunuyor.
Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor mücadelesinde forma giyen Günay, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci, Antalyaspor mücadelesinde kulübede olamayacak.
2 BEK CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da savunma oyuncuları Eren Elmalı ile Roland Sallai, sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu sezon ligde üçer sarı kartı bulunan Eren ve Sallai, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda son haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.