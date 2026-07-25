Türkiye Çin Voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 2026 VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı finalinde bugün Çin ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın sonraki hedefi Brezilya ya da İtalya olacak. VNL Milletler Ligi'nde mücadele verecek olan Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?