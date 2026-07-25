Türkiye Çin Voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 2026 VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?
25.07.2026 08:06
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı finalinde bugün Çin ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın sonraki hedefi Brezilya ya da İtalya olacak. VNL Milletler Ligi'nde mücadele verecek olan Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde yarın ev sahibi Çin ile karşılaşacak.
Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, 14.30'da başlayacak.
Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.
Milliler finalde ise Brezilya ya da İtalya ile karşı karşıya gelecek.
KADRO
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek final etabında mücadele edecek milli takımın kadrosu şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Çin 2026 FIVB Milletler Ligi yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi (bugün) günü saat 14.30'da oynanacak. İlk finalistin belli olacağı karşılaşma TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.