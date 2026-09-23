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Türkiye-Fransa milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi 1. hafta

23.09.2026 09:07

Selim BaşeğmezerSpor editörü

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde dünya futbolunun devlerinden Fransa ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye-Fransa milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Fransa milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi 1. hafta
Anadolu Ajansı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Fransa ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Bu yıl UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek olan Milli Takım, Fransa, İtalya ve Belçika ile gruplarda karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Fransa milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 1
Anadolu Ajansı

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım, ilk sınavını Fransa karşısında verecek. Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

 

Karşılaşma Atv'den canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ 2
Anadolu Ajansı

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maç takvimi şu şekilde:

 

25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa (21.45)

 

28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya (21.45)

 

2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye (21.45)

 

5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye (21.45)

 

12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika (20.00)

 

15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye (22.45)

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO 3
Anadolu Ajansı

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

 

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

 

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

 

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün