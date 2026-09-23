Türkiye-Fransa milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi 1. hafta

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Fransa ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Bu yıl UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek olan Milli Takım, Fransa, İtalya ve Belçika ile gruplarda karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Fransa milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?