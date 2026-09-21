Türkiye-Fransa milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de güçlü Fransa ile kozlarını paylaşacak. Kadrosunda Mbappe gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Fransa'yı sahasında yenmek isteyen milli takım, galibiyet parolasıyla sahada olacak. Peki, Türkiye-Fransa milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?