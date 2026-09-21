Türkiye-Fransa milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi
21.09.2026 08:50
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi ilk maçında sahasında zorlu Fransa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Fransa milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de güçlü Fransa ile kozlarını paylaşacak. Kadrosunda Mbappe gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Fransa'yı sahasında yenmek isteyen milli takım, galibiyet parolasıyla sahada olacak. Peki, Türkiye-Fransa milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım, ilk sınavını Fransa karşısında verecek. Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşma Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maç takvimi şu şekilde:
25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa (21.45)
28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya (21.45)
2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye (21.45)
5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye (21.45)
12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika (20.00)
15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye (22.45)
A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
KALECİLER: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik
ORTA SAHA: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün