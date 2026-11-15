Türkiye, Fransa'ya 2-1 yenildi ve A Ligi umudunu Yunanistan-Sırbistan maçına bağladı

SERGEN YALÇIN: KONTROLLÜ OYNAYACAĞIZ

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ilk 11 tercihleri için, "3 günde iki maç oynuyoruz. Uğurcan yok. Ferdi sakatlıktan sonra geçen maç oynadı ama bu karşılaşmada ciddi bir risk var. Onu belki son bölümde kullanabiliriz. İlk maçtaki gibi 5'li bir savunma ile oynayacağız. Biraz daha savunmada kontrollü başlamak, biraz daha oyunu tutmak istiyoruz. Çünkü ofansif yanı çok kuvvetli bir takımla oynayacağız. Oyunun devamında kenardan yapacağımız hamlelerle sonuca gitmeyi planlıyoruz. Hakan, İsmail, Can başladık. Çünkü üç tane 6 numara ile oynasak çok savunmacı kalacaktık. Biraz da topu tutup hücum yapmamız için Can'ı koyduk. Can da Almanya'da bu şekilde oynuyor. Biraz tereddütte kaldık ama Can'ı seçtik. Geçen maç Enes vardı, bu maçta Deniz. Deniz fiziği güçlü topu tutabilecek bir oyuncu. Biraz da maça göre plan yapıyoruz. Deneme yapıyoruz diyelim" şeklinde konuştu.