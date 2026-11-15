Türkiye, Fransa'ya 2-1 yenildi ve A Ligi umudunu Yunanistan-Sırbistan maçına bağladı
15.11.2026 09:05
Son Güncelleme: 16.11.2026 01:43
Bordeaux'da oynanan maçta Abdülkerim Bardakçı'nın son dakika golü A Milli Takım'ın umutlarını az da olsa korumasını sağladı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 yenildi ve 6'da 0 çekti ancak play-off oynama şansını az da olsa sürdürüyor.
Fransa karşısında çok uygun pozisyonlara girsek de bunları değerlendiremedik ve rakibin ikinci yarı gelen gollerine 90. dakikada Abdülkerim ile cevap vererek umudumuzu 2. Grup'taki Yunanistan-Sırbistan maçına bıraktık.
Milliler ve Çekya gruplarını 0 puan ve -11 averajla bitirse de biz daha fazla gol attığımız için Çekya'yı geride bıraktık. Sonuncular arasında ilk 2'ye girip A Ligi play-off hakkı için artık 2. Grup'ta ilk 2 şansı olan Yunanistan'ın 0 puan ve -7 averajı olan Sırbistan'ı 4 veya daha farklı skorla yenmesini bekleyeceğiz.
Mücadelenin golleri Fransa adına Emirhan Topçu (Dk.49), Kroupi'den (Dk.80) geldi. Milli takımın golü ise 90'da Abdülkerim'den…
A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, maç kadrosundan çıkarıldı. Fransa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Berke Özer, 522 gün sonra milli formayı giydi.
Berke, son olarak 11 Haziran 2025'te Meksika ile ABD'de oynanan hazırlık maçında kaleyi korumuştu. 12 Ekim 2025'te milli takım kampından izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle uzun bir süre milli takım aday kadrosuna çağrılmayan Berke, Fransa karşısında kaleye geçti.
SERGEN YALÇIN'DAN 7 KİŞİLİK ROTASYON
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Belçika karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.
A Milli Takım'da ilk 11'de yer alacağı duyurulan Zeki Çelik, ısınma sırasında yaşadığı sorun nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Isınma sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki, tedbir amaçlı maç kadrosundan çıkarıldı ve yerine Barış Alper Yılmaz ilk 11'e dahil edildi.
MİLLİ TAKIMA BÜYÜK DESTEK
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu.
Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, stadın diğer bölümlerinde de yer aldıkları görüldü.