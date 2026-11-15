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Türkiye, Fransa'ya 2-1 yenildi ve A Ligi umudunu Yunanistan-Sırbistan maçına bağladı

15.11.2026 09:05

Son Güncelleme: 16.11.2026 01:43

AA

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Bordeaux'da oynanan maçta Abdülkerim Bardakçı'nın son dakika golü A Milli Takım'ın umutlarını az da olsa korumasını sağladı.

Türkiye, Fransa'ya 2-1 yenildi ve A Ligi umudunu Yunanistan-Sırbistan maçına bağladı
Reuters

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 yenildi ve 6'da 0 çekti ancak play-off oynama şansını az da olsa sürdürüyor.

 

Fransa karşısında çok uygun pozisyonlara girsek de bunları değerlendiremedik ve rakibin ikinci yarı gelen gollerine 90. dakikada Abdülkerim ile cevap vererek umudumuzu 2. Grup'taki Yunanistan-Sırbistan maçına bıraktık. 

 

Milliler ve Çekya gruplarını 0 puan ve -11 averajla bitirse de biz daha fazla gol attığımız için Çekya'yı geride bıraktık. Sonuncular arasında ilk 2'ye girip A Ligi play-off hakkı için artık 2. Grup'ta ilk 2 şansı olan Yunanistan'ın 0 puan ve -7 averajı olan Sırbistan'ı 4 veya daha farklı skorla yenmesini bekleyeceğiz. 

 

Mücadelenin golleri Fransa adına Emirhan Topçu (Dk.49), Kroupi'den (Dk.80) geldi. Milli takımın golü ise 90'da Abdülkerim'den…

00:34
GOL. ABDÜLKERİM ATTI AMA YETMEDİ 2-1
Dakika 90: Arda'nın kullandığı kornerde Abdülkerim kafayla durumu 2-1 yaptı.
00:23
GOL. FARK İKİYE ÇIKTI 2-0
Dakika 80: Cherki'nin asistinde Kroupi, Berke'yi mağlup etti.
00:14
ARDA BOŞ KALEYİ ISKALADI
Dakika 70: Camavinga'nın ıskaladığı topu önünde bulan Arda'nın ceza yayının önünden vuruşu boş kale yerine auta gitti.
00:08
BERKE YİNE SAHNEDE
Dakika 64: Can Uzun'un orta sahada kaybettiği topta Mbappe tek pasla pozisyona girdi ama vuruşunda yine Berke gole izin vermedi.
00:03
ARDA'YA JACQUET ENGELİ
Dakika 59: Çalımlarla ceza alanına giren Arda Güler topu önce soluna sonra sağına çekti ve vuruşunu yaptı. Ama araya giren Jacquet mutlak golü önledi.
23:56
ARDA AĞLARI SARSTI, BAYRAK KALKTI
Dakika 53: Fransa ceza alanında yarattığımız karambolde Barış Alper'in gayretleri ile top Arda'nın önünde kaldı. Yıldız futbolcu da soluyla golü attı ama pozisyonun en başında İsmail Yüksek ofsaytta olduğu için gol sayılmadı.
23:52
GOL. FRANSA ÖNE GEÇTİ 1-0
Dakika 49: Cherki'nin soldan kullandığı serbest vuruşu Rabiot ön direkte kafayla kale alanına yönlendirdi. Emirhan Topçu ters bir vuruşla topu ağlarımıza yolladı.
23:47
İKİNCİ 45 DAKİKA BAŞLADI
Dakika 46: Karşılaşmada ikinci yarı heyecanı başladı.
23:24
BERKE, OLISEH'E DE GEÇİT VERMEDİ
Dakika 37: Oliseh'in ceza alanının sağ dışından sol ayağıyla sert şutunu Berke foto muhabirlerine poz verircesine bir plonjon ile kurtardı.
Anadolu Ajansı
23:21
AH İSMAİL AH!
Dakika 36: Can Uzun'un nefis pasıyla pozisyona giren İsmail çok kötü bir vuruşla topu kaleci Maignan'a nişanladı.
Anadolu Ajansı
İsmail bu müsait pozisyonda golü kaçırdı.
23:20
YİNE BERKE KURTARDI
Dakika 34: Defansımızın hatasıyla topla buluşan Mbappe'nin bire bir pozisyonda vuruşunu Berke kurtardı.
Reuters
Mbappe bomboş vurdu ama Berke kalesini yine gole kapattı.
23:18
ARDA DEFANSA TAKILDI
Dakika 32: Eren'in pasıyla müsait pozisyonda topla buluşan Atfa'nın vuruşu defansa çarpıp kornere gitti.
23:07
BERKE KALESİNDE DEVLEŞTİ
Dakika 21: Barcola ile karşı karşıya kalan kalecimiz Berke, rakibine gol şansı vermedi.
22:52
İLK ŞUT RABİOT'TAN
Dakika 6: Fransa hücumunda Rabiot'nun ceza alanının sol dışından attığı sert şutu Berke kornere çeldi.
Reuters
Rabiot maçta ilk tehlikeyi yaratan isim oldu.
22:45
MÜCADELE BAŞLADI
Dakika 1: İngiliz hakem Kavanagh'ın düdüğü ile karşılaşma başladı.
22:39
ZEKİ ÇELİK ŞOKU!
Maç öncesi ısınırken sakatlanan Zeki Çelik'in yerine 11'e Barış Alper alındı.
22:11
SERGEN YALÇIN: KONTROLLÜ OYNAYACAĞIZ
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ilk 11 tercihleri için, "3 günde iki maç oynuyoruz. Uğurcan yok. Ferdi sakatlıktan sonra geçen maç oynadı ama bu karşılaşmada ciddi bir risk var. Onu belki son bölümde kullanabiliriz. İlk maçtaki gibi 5'li bir savunma ile oynayacağız. Biraz daha savunmada kontrollü başlamak, biraz daha oyunu tutmak istiyoruz. Çünkü ofansif yanı çok kuvvetli bir takımla oynayacağız. Oyunun devamında kenardan yapacağımız hamlelerle sonuca gitmeyi planlıyoruz. Hakan, İsmail, Can başladık. Çünkü üç tane 6 numara ile oynasak çok savunmacı kalacaktık. Biraz da topu tutup hücum yapmamız için Can'ı koyduk. Can da Almanya'da bu şekilde oynuyor. Biraz tereddütte kaldık ama Can'ı seçtik. Geçen maç Enes vardı, bu maçta Deniz. Deniz fiziği güçlü topu tutabilecek bir oyuncu. Biraz da maça göre plan yapıyoruz. Deneme yapıyoruz diyelim" şeklinde konuştu.
21:41
AHMETCAN: GELECEĞİMİZ PARLAK
A Milli Takımın genç stoperi Ahmetcan Kaplan, "Hazırlık süresi fazla değildi. Yeni bir sistem, yeni bir hoca. Süreç kısaydı. Ama ekrandan taktikleri anlattı hocalar bize. Bu akşam elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Benim öncelikli hedefim milli takımda kalıcı olmak. Genç ve tecrübeli oyuncuların bir arada olduğu bir takımımız var. Sergen hocamızla geleceğimizi parlak görüyorum" dedi.
21:34
11'LER BELLİ OLDU
Fransa: Maignan, Kumbedi, Jacquet, Konate, Diouf, Rabiot, Da Cunha, Cherki, Olise, Mbappe, Barcola Türkiye: Berke, Merih, Abdülkerim, Emirhan, Barış, İsmail, Hakan, Eren, Arda, Can, Deniz

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, maç kadrosundan çıkarıldı. Fransa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Berke Özer, 522 gün sonra milli formayı giydi.

 

Berke, son olarak 11 Haziran 2025'te Meksika ile ABD'de oynanan hazırlık maçında kaleyi korumuştu. 12 Ekim 2025'te milli takım kampından izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle uzun bir süre milli takım aday kadrosuna çağrılmayan Berke, Fransa karşısında kaleye geçti.

SERGEN YALÇIN'DAN 7 KİŞİLİK ROTASYON 1
Anadolu Ajansı

SERGEN YALÇIN'DAN 7 KİŞİLİK ROTASYON

 

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Belçika karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

 

A Milli Takım'da ilk 11'de yer alacağı duyurulan Zeki Çelik, ısınma sırasında yaşadığı sorun nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

 

Isınma sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki, tedbir amaçlı maç kadrosundan çıkarıldı ve yerine Barış Alper Yılmaz ilk 11'e dahil edildi.

MİLLİ TAKIMA BÜYÜK DESTEK 2
Anadolu Ajansı

MİLLİ TAKIMA BÜYÜK DESTEK

​​​​​​​A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu.

 

Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, stadın diğer bölümlerinde de yer aldıkları görüldü.