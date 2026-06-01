Türkiye için olay Dünya Kupası tahmini. Yüzde vererek açıkladılar
01.06.2026 17:16
Dünya futbolunun en büyük turnuvası olan Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala dikkat çeken bir tahmin geldi.
ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım da D Grubu'nda boy gösterecek.
Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.
EN GÜÇLÜ ADAY İSPANYA
Dev turnuva öncesi Opta, Dünya Kupası'nın favorilerini ve takımların tur ihtimallerini hesapladı.
Süper bilgisayarın turnuvayı 10 bin kez simüle ettiği ve İspanya'nın şampiyonluğun en güçlü adayı olduğu ifade edildi.
DİĞER FAVORİLER
İspanya'nın şampiyonluk ihtimali yüzde 16.1 olarak gösterilirken, Fransa'ya yüzde 13, İngiltere'ye yüzde 11.2 ve son şampiyon Arjantin'e ise yüzde 10.4 ihtimal verildi.
MİLLİLERİN TAHMİNİ
A Milli Takım ise 48 ülkenin yer alacağı organizasyonun favorileri sıralamasında 21. basamakta yer buldu.
TUR İHTİMALLERİ
Millilerin çeyrek final şansı yüzde 16.9 olarak belirlendi. Kırmızı-beyazlıların yarı final ihtimali yüzde 7, final şansı ise yüzde 2.6 olarak ifade edildi.
ŞAMPİYONLUK YÜZDESİ
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olma ihtimali ise yüzde 0.9 olarak gösterildi.