Türkiye ile aynı kaderi yaşıyorlar, gol atamayan sadece üç ülke kaldı. Yedi takım veda etti, 12 takım turladı
25.06.2026 09:19
Son Güncelleme: 25.06.2026 09:31
Dünya Kupası'nda toplamda yedi takım veda etti, 12 takım turladı. Türkiye ile birlikte gol atamayan üç ülke kaldı.
2026 Dünya Kupası'na dün üç takım daha veda etti.
Türkiye, Haiti, Tunus ve Ürdün'ün ardından Panama, Katar ve Çekya'da elenen takımlar oldu.
Toplamda 12 ülke ise son 32 turuna kalmayı başardı.
Tur atlayan ülkeler şöyle:
ABD
Almanya
Arjantin
Brezilya
Fas
Fransa
Güney Afrika
İsviçre
Kanada
Kolombiya
Meksika
Norveç
Dünya Kupası'nda henüz gol atamayan ise üç takım kaldı.
Gol atamayan ülkeler:
Türkiye
Ekvador
Panama
6 MAÇLA DEVAM EDECEK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu'nda Türkiye ile ABD, Los Angeles Stadı'nda TSİ 05.00'te karşılaşırken, I Grubu'nda Norveç ile Fransa, Boston Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Maçların programı şöyle:
F Grubu:
02.00 Japonya - İsveç (Dallas Stadı)
02.00 Tunus - Hollanda (Kansas City Stadı)
D Grubu:
05.00 Türkiye - ABD (Los Angeles Stadı)
05.00 Paraguay - Avustralya (San Francisco Bay Area Stadı)
I Grubu:
22.00 Norveç - Fransa (Boston Stadı)
22.00 Senegal - Irak (Toronto Stadı)