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Türkiye ile aynı kaderi yaşıyorlar, gol atamayan sadece üç ülke kaldı. Yedi takım veda etti, 12 takım turladı

25.06.2026 09:19

Son Güncelleme: 25.06.2026 09:31

Batuhan Durmuş

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Dünya Kupası'nda toplamda yedi takım veda etti, 12 takım turladı. Türkiye ile birlikte gol atamayan üç ülke kaldı.

Türkiye ile aynı kaderi yaşıyorlar, gol atamayan sadece üç ülke kaldı. Yedi takım veda etti, 12 takım turladı
NTV

2026 Dünya Kupası'na dün üç takım daha veda etti. 

 

Türkiye, Haiti, Tunus ve Ürdün'ün ardından Panama, Katar ve Çekya'da elenen takımlar oldu. 

Türkiye ile aynı kaderi yaşıyorlar, gol atamayan sadece üç ülke kaldı. Yedi takım veda etti, 12 takım turladı 1
Anadolu Ajansı

Toplamda 12 ülke ise son 32 turuna kalmayı başardı.


Tur atlayan ülkeler şöyle:
 

ABD

Almanya

Arjantin

Brezilya

Fas

Fransa

Güney Afrika

İsviçre

Kanada

Kolombiya

Meksika

Norveç

Türkiye ile aynı kaderi yaşıyorlar, gol atamayan sadece üç ülke kaldı. Yedi takım veda etti, 12 takım turladı 2
Anadolu Ajansı

Dünya Kupası'nda henüz gol atamayan ise üç takım kaldı.

 

Gol atamayan ülkeler:

 

Türkiye

 

Ekvador

 

Panama

6 MAÇLA DEVAM EDECEK 3
Anadolu Ajansı

6 MAÇLA DEVAM EDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu'nda Türkiye ile ABD, Los Angeles Stadı'nda TSİ 05.00'te karşılaşırken, I Grubu'nda Norveç ile Fransa, Boston Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

 

Maçların programı şöyle:

 

F Grubu:

 

02.00 Japonya - İsveç (Dallas Stadı)

 

02.00 Tunus - Hollanda (Kansas City Stadı)

 

D Grubu:

 

05.00 Türkiye - ABD (Los Angeles Stadı)

 

05.00 Paraguay - Avustralya (San Francisco Bay Area Stadı)

 

I Grubu:

 

22.00 Norveç - Fransa (Boston Stadı)

 

22.00 Senegal - Irak (Toronto Stadı)