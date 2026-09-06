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Türkiye-İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları kupa için parkede

06.09.2026 12:27

Aydın Kayar

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları kupa için parkede
Anadolu Ajansı

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı parkede İtalya ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk için İtalya ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları, mutlak galibiyet için parkede olacak. Peki, Türkiye-İtalya voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 1
Anadolu Ajansı

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Avrupa Şampiyonluğu için karşılaşacak.

MİLLİ TAKIM YARI FİNALDE SIRBİSTAN'A SET VERMEDİ 2
Anadolu Ajansı

MİLLİ TAKIM YARI FİNALDE SIRBİSTAN'A SET VERMEDİ

Son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi.

 

Filenin Sultanları, yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek set vermeden adını finale yazdırdı.