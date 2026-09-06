Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı parkede İtalya ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk için İtalya ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları, mutlak galibiyet için parkede olacak. Peki, Türkiye-İtalya voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?