Türkiye-İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları kupa için parkede
06.09.2026 12:27
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı parkede İtalya ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk için İtalya ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları, mutlak galibiyet için parkede olacak. Peki, Türkiye-İtalya voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Avrupa Şampiyonluğu için karşılaşacak.
MİLLİ TAKIM YARI FİNALDE SIRBİSTAN'A SET VERMEDİ
Son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Filenin Sultanları, yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek set vermeden adını finale yazdırdı.