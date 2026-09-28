Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella'ya istifa tepkisi
28.09.2026 22:20
A Milli Takım'ın İtalya'yı konuk ettiği maçın ilk yarısında gelen üst üste goller sonrası tribünler protestoda bulundu.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında İtalya'yı ağırladı.
Bursa'daki Yüzüncü Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında İtalya üst üste 3 gol buldu.
Millilerde şok etkisi oluşturan goller sonrası tribünlerden teknik direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki geldi.
Bursa'da tribünleri dolduran taraftarlar, "Montella istifa" ve "TFF istifa" tezahüratlarıyla tepki gösterdi.
TERİM: "ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?"
Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Fatih Terim ise o esnada "Kopmamalıyız! Şimdi taraftarımızın, hocamızın ve oyuncularımızın yanında olması lazım! Tam zamanı şimdi. Şimdi değilse ne zaman? Kazanınca hep beraber olmak çok kolay. Esas şimdi birlikte olmalıyız. Daha dünya kadar zaman var. Bu kültürü oturtmamız lazım." şeklinde konuştu.