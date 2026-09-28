Türkiye-İtalya maçında Vincenzo Montella'ya istifa tepkisi

Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Fatih Terim ise o esnada "Kopmamalıyız! Şimdi taraftarımızın, hocamızın ve oyuncularımızın yanında olması lazım! Tam zamanı şimdi. Şimdi değilse ne zaman? Kazanınca hep beraber olmak çok kolay. Esas şimdi birlikte olmalıyız. Daha dünya kadar zaman var. Bu kültürü oturtmamız lazım." şeklinde konuştu.