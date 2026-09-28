Türkiye-İtalya milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım 3 puan peşinde

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, taraftarı önünde İtalya ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Belçika karşılaşması öncesinde İtalya karşısında galip gelmek isteyen Milli Takım sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-İtalya milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?