Türkiye-İtalya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet için sahada

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız taraftarı önünde güçlü İtalya ile kozlarını paylaşacak. A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan Milli Takım, İtalya karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-İtalya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?