Türkiye-İtalya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım galibiyet için sahada
27.09.2026 10:47
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da zorlu İtalya'yı konuk edecek. Fransa'ya 1-0 mağlup olan Milli Takım, İtalya karşısında galibiyet arayacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız taraftarı önünde güçlü İtalya ile kozlarını paylaşacak. A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan Milli Takım, İtalya karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-İtalya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
İKİ MAÇTA AYNI SAATTE BAŞLAYACAK
Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa, Brüksel'de karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.
A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi.
Türkiye gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.
MİLLİ TAKIM'DA TEK EKSİK
Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi gören ve takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü'nün İtalya karşısında da forma giymesi beklenmiyor.
Orkun, sakatlığı nedeniyle Fransa maçında da görev yapamadı.
İTALYA'NIN BAŞINDA TANIDIK İSİM
Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da temmuz ayında teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi.
İtalyanlar, Mancini yönetimindeki ilk maçında sahasında Belçika'ya mağlup oldu.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)