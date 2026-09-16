NTV

Türkiye Kupası'nda büyük hata, maç tatil edildi

16.09.2026 19:46

AA

Google'da NTV'yi tercih et

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlarken 1. turda oynanacak olan maç, yapılan büyük hata sonrası tatil edildi.

Türkiye Kupası'nda büyük hata, maç tatil edildi
Anadolu Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası 1. turundaki Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor maçı, esame listesi zamanında teslim edilmediği için oynanmadı.

Türkiye Kupası'nda büyük hata, maç tatil edildi 1
Anadolu Ajansı

Silopi Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlaması gereken müsabakada Cizre Belediyespor teknik heyeti, lisanslı futbolcu listesini iletmediği için hakem Abdulkadir Aslan'dan ek süre istedi.

Türkiye Kupası'nda büyük hata, maç tatil edildi 2
Anadolu Ajansı

Tanınan sürede de listenin verilmemesi üzerine hakem Aslan, karşılaşmanın tatil edilmesine karar verdi.

Türkiye Kupası'nda büyük hata, maç tatil edildi 3
Anadolu Ajansı

Müsabakayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram