Türkiye Kupası'nda büyük hata, maç tatil edildi
16.09.2026 19:46
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlarken 1. turda oynanacak olan maç, yapılan büyük hata sonrası tatil edildi.
Anadolu Ajansı
Ziraat Türkiye Kupası 1. turundaki Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor maçı, esame listesi zamanında teslim edilmediği için oynanmadı.
Anadolu Ajansı
Silopi Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlaması gereken müsabakada Cizre Belediyespor teknik heyeti, lisanslı futbolcu listesini iletmediği için hakem Abdulkadir Aslan'dan ek süre istedi.
Anadolu Ajansı
Tanınan sürede de listenin verilmemesi üzerine hakem Aslan, karşılaşmanın tatil edilmesine karar verdi.