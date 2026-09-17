Türkiye Kupası'nda çılgın skorlar. İki maç da 10-0 bitti
17.09.2026 21:50
Son Güncelleme: 17.09.2026 21:55
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı devam ederken bugün oynanan 2 maçta 20 gol atıldı ve müsabakalar aynı skorlarla tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turunda bugün iki maç birden oynandı.
Günün ilk maçında Nesine 3. Lig ekibi Amasyaspor ile Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımlarından Çankırıgücü karşılaştı.
Amasya'da oynanan müsabaka, ev sahibinin 10-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Amansyaspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Safa Kınalı, 6. dakikada Mehmet Özbahçeci, 30. dakikada Mert Erol, 4 ve 32. dakikalarda Ahmet Eren Aksakal, 35 ve 39. dakikalarda Muhammet Karahan, 50. dakikada Yunus Kobya, 70. dakikada Muhammed Öztürk ve 85. dakikada Hasan Çelik kaydetti.
Günün diğer maçında ise Nesine 3. Lig ekibi Orduspor 1967 ile Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımlarından Torul Belediye Gençlik kozlarını paylaştı.
Bu karşılaşma da ilk maç gibi 10-0 sonuçlandı ve kazanan taraf Ordu temsilcisi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13 ve 32. dakikalarda Berat Kalkan, 17. dakikada Recep Metin, 27 ve 30. dakikalarda Taha Balsu, 35. dakikada Yiğit Tiryaki, 58. dakikada Taha Yasin Ev, 59. dakikada Atakan Aybastı, 78. dakikada Doğancan Aynacı ile 90. dakikada Barış Gün kaydetti.