Türkiye Kupası'nda çılgın skorlar. İki maç da 10-0 bitti

Günün diğer maçında ise Nesine 3. Lig ekibi Orduspor 1967 ile Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımlarından Torul Belediye Gençlik kozlarını paylaştı.

Bu karşılaşma da ilk maç gibi 10-0 sonuçlandı ve kazanan taraf Ordu temsilcisi oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13 ve 32. dakikalarda Berat Kalkan, 17. dakikada Recep Metin, 27 ve 30. dakikalarda Taha Balsu, 35. dakikada Yiğit Tiryaki, 58. dakikada Taha Yasin Ev, 59. dakikada Atakan Aybastı, 78. dakikada Doğancan Aynacı ile 90. dakikada Barış Gün kaydetti.