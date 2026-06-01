Türkiye-Kuzey Makedonya maçında ilk kez 11'de oynadı, herkes onu konuştu. Can Uzun'dan resital

01.06.2026 22:02

Selim Başeğmezer

A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında dikkat çeken performanslar sergilendi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım, turnuva hazırlıkları kapsamında özel maçta Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.

 

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakada karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Can Uzun, adından söz ettirmeyi başardı.

1 GOL - 1 ASİST

Ay-yıldızlı formayla ilk kez bir maçta ilk 11'de forma giyen Uzun, 1 gol - 1 asistle dikkat çekti.

Karşılaşmanın 16. dakikasında hızlı hücum fırsatı yakalayan A Milli Takım'da sol kanattan topla ilerleyen Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Can Uzun'un vuruşu direkten ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

İlk yarının 2-0 tamamlanmasının ardından Can Uzun, 53. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve bu kez asist yaptı.

Orta alanda topla buluşan Can Uzun'un ceza sahasına gönderdiği topu kafasıyla tamamlayan Deniz Gül, skoru 3-0'a getirdi.

Can Uzun, 63. dakikada yerini alkışlarla Arda Güler'e bıraktı.