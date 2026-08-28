Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?