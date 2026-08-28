Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası
28.08.2026 15:57
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci maçında parkede Polonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Filenin Sultanları maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında bu akşam Polonya ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM GRUPTAN NAMAĞLUP ÇIKMAK İSTİYOR
Gruptaki ilk maçında Letonya'yı 3-0, ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 geçen milliler, üçüncü karşılaşmasında Macaristan'ı set vermeden mağlup etti. Son olarak Almanya'yla karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu maçtan da 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
GÖZLER POLONYA MAÇINDA
Gruptan çıkmayı garantileyen milli takım, Polonya karşısında galip gelmesi halinde namağlup şekilde üst tura yükselecek.
Macaristan, Letonya ve Slovenya karşılaşmalarını kazanan Polonya, grupta bugün karşılaşacağı Almanya'yı yenmesi halinde ay-yıldızlılarla liderlik için mücadele edecek.