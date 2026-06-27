Türkiye'ye döner dönmez sessizliğini bozdu. "Hakkınızı helal edin"

Çalhanoğlu mesajın şu ifadeleri kullandı:



"Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor.

Bu günlerin hayalini uzun zamandır kuruyorduk. Dünya Kupası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize unutulmaz bir gurur yaşatmayı çok istiyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık."