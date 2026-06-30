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Türkiye'yi elediler, imkansız denileni de başardılar. Ülke sokağa döküldü tatil ilan edildi

30.06.2026 12:31

NTV - Haber Merkezi

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Grup aşamasında Türkiye'yi yenerek turnuva dışında bırakan Paraguay'ın Almanya zaferi sonrası halk sokağa döküldü, ulusal tatil ilan etti.

Türkiye'yi elediler, imkansız denileni de başardılar. Ülke sokağa döküldü tatil ilan edildi
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta, Paraguay, Almanya'yı seri penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

 

Maçın  ardından, Paraguaylı futbolseverler Paraguay'ın başkenti Asuncion'da büyük bir coşku yaşadı. 

 

Türkiye'yi elediler, imkansız denileni de başardılar. Ülke sokağa döküldü tatil ilan edildi 1
Reuters

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16 turuna yükselmesinin ardından 30 Haziran gününü ulusal tatil ilan etti.

 

 

Türkiye'yi elediler, imkansız denileni de başardılar. Ülke sokağa döküldü tatil ilan edildi 2
Reuters

Pena, sosyal medyadan 30 Haziran'ın tatil olduğunu gösteren kararnameyi ve imzaladığı anları paylaştı.

 

Paraguay'ın Almanya'ya karşı zaferini kutlayan Pena, milli takıma ülkeye büyük bir mutluluk yaşattığı ve milyonlarca Paraguaylıyı yeniden tek bir bayrak altında birleştirdiği için teşekkür etti.

 

 

Türkiye'yi elediler, imkansız denileni de başardılar. Ülke sokağa döküldü tatil ilan edildi 3
Reuters

Pena'nın paylaştığı kararnamede de Paraguay'ın Almanya karşısındaki galibiyetinin sporun ötesinde ulusal bir anlam taşıdığı belirtilerek, bu tarihi başarının ülke genelinde kutlanabilmesi amacıyla 30 Haziran'ın ulusal tatil ilan edildiği kaydedildi.

 

ABD'deki Boston Stadı'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükselmişti.

Türkiye'yi elediler, imkansız denileni de başardılar. Ülke sokağa döküldü tatil ilan edildi 4
Reuters

Paraguay, son 16 turunda Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN NOTLAR 5
Reuters

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Boston

 

Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)

 

Almanya: Neuer, Tah, Rudiger (Dk. 110 Thiaw), Pavlovic (Dk. 79 Anton), Kimmich, Wirtz (Dk. 110 Amiri), Havertz, Brown, Sane (Dk. 88 Woltemade), Nmecha (Dk. 46 Goretzka), Ündav (Dk. 63 Musiala)

 

Paraguay: Gill, Caceres (Dk. 99 Ojeda), Alonso (Dk. 120+2 Balbuena), Gomez, Almiron (Dk. 91 Velazquez), Canale, Cubas, Bobadilla (Dk. 99 Sanabria), Galarza, Enciso (Dk. 57 Mauricio), Avalos (Dk. 55 Caballero)

 

Gol: Dk. 42 Enciso (Paraguay), Dk. 54 Havertz (Almanya)

 

Sarı kartlar: Dk. 65 Cubas, Dk. 117 Galarza (Paraguay), Dk. 106 Havertz, Dk. 115 Musiala (Almanya)