Türkiye'yi elediler, imkansız denileni de başardılar. Ülke sokağa döküldü tatil ilan edildi
30.06.2026 12:31
Grup aşamasında Türkiye'yi yenerek turnuva dışında bırakan Paraguay'ın Almanya zaferi sonrası halk sokağa döküldü, ulusal tatil ilan etti.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta, Paraguay, Almanya'yı seri penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Maçın ardından, Paraguaylı futbolseverler Paraguay'ın başkenti Asuncion'da büyük bir coşku yaşadı.
Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16 turuna yükselmesinin ardından 30 Haziran gününü ulusal tatil ilan etti.
Pena, sosyal medyadan 30 Haziran'ın tatil olduğunu gösteren kararnameyi ve imzaladığı anları paylaştı.
Paraguay'ın Almanya'ya karşı zaferini kutlayan Pena, milli takıma ülkeye büyük bir mutluluk yaşattığı ve milyonlarca Paraguaylıyı yeniden tek bir bayrak altında birleştirdiği için teşekkür etti.
Pena'nın paylaştığı kararnamede de Paraguay'ın Almanya karşısındaki galibiyetinin sporun ötesinde ulusal bir anlam taşıdığı belirtilerek, bu tarihi başarının ülke genelinde kutlanabilmesi amacıyla 30 Haziran'ın ulusal tatil ilan edildiği kaydedildi.
ABD'deki Boston Stadı'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükselmişti.
Paraguay, son 16 turunda Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Boston
Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)
Almanya: Neuer, Tah, Rudiger (Dk. 110 Thiaw), Pavlovic (Dk. 79 Anton), Kimmich, Wirtz (Dk. 110 Amiri), Havertz, Brown, Sane (Dk. 88 Woltemade), Nmecha (Dk. 46 Goretzka), Ündav (Dk. 63 Musiala)
Paraguay: Gill, Caceres (Dk. 99 Ojeda), Alonso (Dk. 120+2 Balbuena), Gomez, Almiron (Dk. 91 Velazquez), Canale, Cubas, Bobadilla (Dk. 99 Sanabria), Galarza, Enciso (Dk. 57 Mauricio), Avalos (Dk. 55 Caballero)
Gol: Dk. 42 Enciso (Paraguay), Dk. 54 Havertz (Almanya)
Sarı kartlar: Dk. 65 Cubas, Dk. 117 Galarza (Paraguay), Dk. 106 Havertz, Dk. 115 Musiala (Almanya)