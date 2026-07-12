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Uçan tekmeyle başladı, sonu hüsran oldu

12.07.2026 10:48

Son Güncelleme: 12.07.2026 10:57

NTV - Haber Merkezi

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Hayranlarının 5 yıldır beklediği Conor McGregor ile Max Holloway karşı karşıya geldi. Maç sadece 1 dakika sürdü.

Uçan tekmeyle başladı, sonu hüsran oldu
Reuters

Karma Dövüş Sanatları (MMA) Conor McGregor ile Max Holloway maçına sahne oldu.

 

Las Vegas'taki UFC 329 etkinliğinde 5 yıllık aranın ardından hayranlarının karşısına çıkan Conor McGregor maça uçan tekmeyle başladı.

Uçan tekmeyle başladı, sonu hüsran oldu 1
Reuters

Bu uçan tekme denemesi sonrası sakatlık yaşayan Conor McGregor, rakibi karşısında zor anlar yaşadı.

 

Maçın başlamasından 1 dakika sonra McGregor hayranlarına hayal kırıklığı yaşattı.

Uçan tekmeyle başladı, sonu hüsran oldu 2
Reuters

37 yaşındaki İrlandalı dövüşçü, karşılaşmadan çekilmek zorunda kaldı.

 

Max Holloway maçı teknik nakavtla kazandı.

Uçan tekmeyle başladı, sonu hüsran oldu 3
Reuters

Son maçını 2021 yılında yapan eski dünya şampiyonu McGregor, bacağını kırdığı için bir süre maça çıkamamıştı.

 

34 yaşındaki Holloway maç sonunda McGregor ile bir kez daha karşılaşmak istediğini vurguladı.