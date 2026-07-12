Uçan tekmeyle başladı, sonu hüsran oldu
12.07.2026 10:48
Son Güncelleme: 12.07.2026 10:57
Hayranlarının 5 yıldır beklediği Conor McGregor ile Max Holloway karşı karşıya geldi. Maç sadece 1 dakika sürdü.
Karma Dövüş Sanatları (MMA) Conor McGregor ile Max Holloway maçına sahne oldu.
Las Vegas'taki UFC 329 etkinliğinde 5 yıllık aranın ardından hayranlarının karşısına çıkan Conor McGregor maça uçan tekmeyle başladı.
Bu uçan tekme denemesi sonrası sakatlık yaşayan Conor McGregor, rakibi karşısında zor anlar yaşadı.
Maçın başlamasından 1 dakika sonra McGregor hayranlarına hayal kırıklığı yaşattı.
37 yaşındaki İrlandalı dövüşçü, karşılaşmadan çekilmek zorunda kaldı.
Max Holloway maçı teknik nakavtla kazandı.