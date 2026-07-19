Üçüncülük maçında ilginç olay. İlk yarıda fark yediler, stadyumu terk ettiler
19.07.2026 01:17
Fransa ile İngiltere'nin karşılaştığı Dünya Kupası üçüncülük maçında ilginç bir olay yaşandı.
2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi.
Miami Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ilginç bir olay yaşandı.
İngiltere, karşılaşmanın ilk devresini 4-0 önde kapattı.
İngilizlerin golleri 3. dakikada Declan Rice, 18. dakikada Konsa, 37 ve 45+1. dakikalarda ise Bukayo Saka'dan geldi.
Bu sonuçla ilk devreyi 4-0 geride kapatan Fransa'da futbolcular, büyük bir şok içinde soyunma odasının yolunu tuttu.
TARAFTARLAR STADYUMU TERK ETTİ
İkinci devre için sahaya çıkan futbolcular, kötü bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Fransız taraftarların büyük çoğunluğu ilk yarının 4-0 tamamlanmasıyla birlikte stadyumu terk etti.
Bu durum, sosyal medya ve futbol kamuoyunda çokça konuşuldu.