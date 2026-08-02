Udinese-Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon öncesi son prova

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu öncesinde hazırlıklarına son sürat devam eden Trabzonspor bugün İtalya'nın güçlü ekiplerinden Udinese ile kozlarını paylaşacak. Transfer sürecini sürdüren Trabzonspor eksik bölgeler için çalışmalarına devam ederken, hazırlık maçlarıyla da sezon öncesinde kuvvetlenmeyi amaçlıyor. Trabzonspor bugün Udinese karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Udinese-Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?