Udinese-Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon öncesi son prova
02.08.2026 09:21
Trabzonspor, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu öncesinde Avusturya kampındaki son maçına Udinese karşısında çıkacak. Avusturya kampında oynadığı 2 hazırlık maçından da mağlup ayrılan bordo mavililer, İtalya ekibi Udinese karşısında kazanmak ve taraftarını sevindirmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Udinese-Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu öncesinde hazırlıklarına son sürat devam eden Trabzonspor bugün İtalya'nın güçlü ekiplerinden Udinese ile kozlarını paylaşacak. Transfer sürecini sürdüren Trabzonspor eksik bölgeler için çalışmalarına devam ederken, hazırlık maçlarıyla da sezon öncesinde kuvvetlenmeyi amaçlıyor. Trabzonspor bugün Udinese karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Udinese-Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UDİNESE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Udinese hazırlık maçı, 2 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) saat 17.30'da başlayacak. Avusturya'nın Landskron bölgesinde düzenlenecek karşılaşma her iki takımın da Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşması olacak.
Mücadele HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR 2 HAZIRLIK MAÇINI DA KAYBETTİ
Bordo-mavili ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Trabzonspor bu mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.
İkinci hazırlık karşılaşmasında Katar ekibi Al-Sadd ile kozlarını paylaşan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Udinese mücadelesi, bordo-mavililerin Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçı olacak.