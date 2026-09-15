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UEFA Avrupa Ligi başlıyor. Türkiye'yi tek takım temsil edecek

15.09.2026 11:53

NTV - Haber Merkezi

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları yarın başlayacak. Türkiye'yi turnuvada Beşiktaş temsil edecek.

UEFA Avrupa Ligi başlıyor. Türkiye'yi tek takım temsil edecek
Anadolu Ajansı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
 

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı futbol turnuvasında ilk maçlar, yarın ve 17 Eylül Perşembe günü oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi başlıyor. Türkiye'yi tek takım temsil edecek 1
Anadolu Ajansı

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi başlıyor. Türkiye'yi tek takım temsil edecek 2
Anadolu Ajansı

Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
 

Yarın:
 

19.45 Ararat (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya)
 

19.45 Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya)
 

22.00 Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz)
 

22.00 Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa)
 

22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
 

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya)
 

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya)
 

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa)
 

22.00 Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda)

17 Eylül Perşembe 3
Anadolu Ajansı

17 Eylül Perşembe

19.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-RB Salzburg (Avusturya)

 

19.45 OFİ (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya)

 

22.00 Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan)

 

22.00 Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda)

 

22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

 

22.00 Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa)

 

22.00 Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz)

 

22.00 Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya)

 

22.00 Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)