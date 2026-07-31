UEFA ayağa kalkmıştı. FIFA geri adım atmadı, medyayı suçladı

FIFA'nın planına göre kurulması öngörülen FIFA Forward Enterprise (FFE) adlı ticari yapının yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olması ve özel yatırım yoluyla 4,2 milyar dolara kadar kaynak sağlaması hedefleniyor.

Planın onaylanması halinde FIFA'ya üye 211 federasyonun her birine 2027 yılının başında 20 milyon dolarlık tek seferlik ödeme yapılması öngörülüyor.

Ayrıca federasyonlara 2027-2030 dönemi için ayrılan finansman desteğinin de 8 milyon dolardan 20 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.