NTV

UEFA duyurdu, Fenerbahçeli Greenwood ve Guendouzi'nin cezaları açıklandı

04.09.2026 20:20

Son Güncelleme: 04.09.2026 20:39

Selim Başeğmezer

Google'da NTV'yi tercih et

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u yenen Fenerbahçe'de Mason Greenwood ve Maatteo Guendouzi için başlatılan disiplin süreci sonuçlandı.

UEFA duyurdu, Fenerbahçeli Greenwood ve Guendouzi'nin cezaları açıklandı
Resmi Kurum

enerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkmış ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını lig etabına yazdırmıştı.

 

Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken, Mason Greenwood ve Matteo Guendouzi rakip takım taraftarları ile oyuncularıyla gerginlik yaşamıştı.

UEFA duyurdu, Fenerbahçeli Greenwood ve Guendouzi'nin cezaları açıklandı 1
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, iki futbolcu hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını açıklamıştı.

 

Disiplin soruşturmasının tamamlanmasıyla birlikte Greenwood ve Guendouzi hakkındaki kararlar da duyuruldu.

UEFA duyurdu, Fenerbahçeli Greenwood ve Guendouzi'nin cezaları açıklandı 2
Resmi Kurum

Fenerbahçe, iki futbolcu hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını açıklamıştı.

 

Disiplin soruşturmasının tamamlanmasıyla birlikte Greenwood ve Guendouzi hakkındaki kararlar da duyuruldu.

UEFA duyurdu, Fenerbahçeli Greenwood ve Guendouzi'nin cezaları açıklandı 3
Anadolu Ajansı

Matteo Guendouzi'ye ise 50 bin euro ve 4 maç men cezası verildi. Fransız futbolcu söz konusu maçların 2'sinin cezasını bu sezon çekecek. Kalan 2 maç ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.

 

Guendouzi, Roma ve Aston Villa maçlarında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram