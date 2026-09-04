UEFA duyurdu, Fenerbahçeli Greenwood ve Guendouzi'nin cezaları açıklandı
04.09.2026 20:20
Son Güncelleme: 04.09.2026 20:39
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u yenen Fenerbahçe'de Mason Greenwood ve Maatteo Guendouzi için başlatılan disiplin süreci sonuçlandı.
enerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkmış ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını lig etabına yazdırmıştı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken, Mason Greenwood ve Matteo Guendouzi rakip takım taraftarları ile oyuncularıyla gerginlik yaşamıştı.
Fenerbahçe, iki futbolcu hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını açıklamıştı.
Disiplin soruşturmasının tamamlanmasıyla birlikte Greenwood ve Guendouzi hakkındaki kararlar da duyuruldu.
Fenerbahçe, iki futbolcu hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını açıklamıştı.
Disiplin soruşturmasının tamamlanmasıyla birlikte Greenwood ve Guendouzi hakkındaki kararlar da duyuruldu.
Matteo Guendouzi'ye ise 50 bin euro ve 4 maç men cezası verildi. Fransız futbolcu söz konusu maçların 2'sinin cezasını bu sezon çekecek. Kalan 2 maç ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.
Guendouzi, Roma ve Aston Villa maçlarında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.