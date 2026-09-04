UEFA duyurdu, Fenerbahçeli Greenwood ve Guendouzi'nin cezaları açıklandı

Matteo Guendouzi'ye ise 50 bin euro ve 4 maç men cezası verildi. Fransız futbolcu söz konusu maçların 2'sinin cezasını bu sezon çekecek. Kalan 2 maç ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.

Guendouzi, Roma ve Aston Villa maçlarında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.