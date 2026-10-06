UEFA, İsrailli futbolcuların "tükürük" saldırısı için soruşturma açtı
06.10.2026 18:13
İrlanda Teknik Heyeti'nden Damien Doyle'un dile getirdiği iddia için müfettiş atandı. Ayrıca İsrailli oyuncuların maç boyunca İrlandalı futbolcuları provoke ettiği de açıklandı.
İrlanda basını, UEFA'nın Pazar günü Sırbistan'da oynanan Uluslar Ligi maçında bir İsrailli oyuncunun, İrlanda teknik heyetinden birine tükürdüğü iddiası üzerine Salı günü bir soruşturma başlattı.
The Irish Times'ın haberine göre, İrlanda'nın atletik performans sorumlusu Damien Doyle, TSC Arena'da 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın devre arasında, takımlar sahadan ayrılırken bir İsrailli oyuncunun kendisine tükürdüğünü iddia etti.
Olayın Sırp bir güvenlik görevlisince görüldüğü de belirtildi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "devre arasında tünel içinde veya çevresinde" bir olay yaşandığı iddiasını içeren resmi raporları inceledikten sonra bir Etik ve Disiplin Müfettişi atandığı doğrulandı.
Müfettiş, maç sırasında "oyuncu veya oyuncular tarafından gerçekleştirilen olası uygunsuz davranışları" soruşturacak.
İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson ise ayrı bir açıklama yaparak, İsrailli oyuncuların maçın başından itibaren takımının gözünü korkutmaya çalıştığını ve sürekli provokasyon yaptıklarını söyledi.
İrlandalı oyuncular, ilk maçta olduğu gibi pazar günkü maçtan önce de siyah pazubent taktı, İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi ve rakipleriyle el sıkışmadı.