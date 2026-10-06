UEFA, İsrailli futbolcuların "tükürük" saldırısı için soruşturma açtı

İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson ise ayrı bir açıklama yaparak, İsrailli oyuncuların maçın başından itibaren takımının gözünü korkutmaya çalıştığını ve sürekli provokasyon yaptıklarını söyledi.

İrlandalı oyuncular, ilk maçta olduğu gibi pazar günkü maçtan önce de siyah pazubent taktı, İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi ve rakipleriyle el sıkışmadı.