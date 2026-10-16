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UEFA kulüp sıralaması değişti, Süper Lig devinden büyük sıçrama

16.10.2026 10:43

Selim BaşeğmezerSpor editörü

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Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekiplerin UEFA kulüp sıralamasındaki yeri güncellendi.

UEFA kulüp sıralaması değişti, Süper Lig devinden büyük sıçrama
NTV

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta, UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk hafta maçları oynandı.

 

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekipler, 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAĞLUP OLDU 1
Reuters

GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAĞLUP OLDU

İlk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray, rakibine 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

 

Devler Ligi'ndeki bir diğer Türk takımı Fenerbahçe ise Aston Villa deplasmanından ağır bir yenilgiyle döndü. Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisine 6-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR KAZANDI 2
Reuters

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanına çıktı. Siyah-beyazlılar, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 3-2'lik zaferle ayrıldı ve Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaptı.

 

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında ise Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio deplasmanına çıktı. Bordo-mavililer, baştan sona üstün götürdüğü maçı 4-2 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

UEFA kulüp sıralaması değişti, Süper Lig devinden büyük sıçrama 3
Reuters

UEFA turnuvalarında bu haftanın sona ermesinin ardından kulüp sıralaması da güncellendi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yerini korurken, Beşiktaş 4 sıra birden yükseldi. Başakşehir ise 4 sıra geriledi.

 

Sıralama şöyle oluştu:

UEFA kulüp sıralaması değişti, Süper Lig devinden büyük sıçrama 4
Reuters

1 - Bayern Münih: 130.500

2 - Arsenal: 129.000

3 - Real Madrid: 124.500

4 - PSG: 123.000

5 - Inter: 115.000

6 - Barcelona: 108.250

7 - Liverpool: 107.000

8 - Manchester City: 106.500

9 - Dortmund: 98.750

10 - Leverkusen: 95.000

27 - FENERBAHÇE: 59.750

46 - GALATASARAY: 44.500

94 - BAŞAKŞEHİR: 21.000

120 - BEŞİKTAŞ: 15.500

157 - SAMSUNSPOR: 11.125

158 - TRABZONSPOR: 11.000

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