UEFA kulüp sıralaması değişti, Süper Lig devinden büyük sıçrama

İlk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray, rakibine 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Devler Ligi'ndeki bir diğer Türk takımı Fenerbahçe ise Aston Villa deplasmanından ağır bir yenilgiyle döndü. Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisine 6-0 mağlup oldu.