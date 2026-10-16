UEFA kulüp sıralaması değişti, Süper Lig devinden büyük sıçrama
16.10.2026 10:43
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekiplerin UEFA kulüp sıralamasındaki yeri güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta, UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk hafta maçları oynandı.
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekipler, 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAĞLUP OLDU
İlk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray, rakibine 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerde sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Devler Ligi'ndeki bir diğer Türk takımı Fenerbahçe ise Aston Villa deplasmanından ağır bir yenilgiyle döndü. Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisine 6-0 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR KAZANDI
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanına çıktı. Siyah-beyazlılar, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 3-2'lik zaferle ayrıldı ve Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaptı.
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında ise Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio deplasmanına çıktı. Bordo-mavililer, baştan sona üstün götürdüğü maçı 4-2 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
UEFA turnuvalarında bu haftanın sona ermesinin ardından kulüp sıralaması da güncellendi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yerini korurken, Beşiktaş 4 sıra birden yükseldi. Başakşehir ise 4 sıra geriledi.
Sıralama şöyle oluştu:
1 - Bayern Münih: 130.500
2 - Arsenal: 129.000
3 - Real Madrid: 124.500
4 - PSG: 123.000
5 - Inter: 115.000
6 - Barcelona: 108.250
7 - Liverpool: 107.000
8 - Manchester City: 106.500
9 - Dortmund: 98.750
10 - Leverkusen: 95.000
27 - FENERBAHÇE: 59.750
46 - GALATASARAY: 44.500
94 - BAŞAKŞEHİR: 21.000
120 - BEŞİKTAŞ: 15.500
157 - SAMSUNSPOR: 11.125
158 - TRABZONSPOR: 11.000