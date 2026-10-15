UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rekor. Turnuvada böylesi olmamıştı

Lig aşaması 2. haftasında; iki Türk temsilcisinin maçlarında toplam 11 gol atılırken Galatasaray konuk ettiği İspanyol kulübü Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe ise deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.