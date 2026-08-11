UEFA yeni kuralı resmen açıkladı, tüm hakemler destek verdi

Açıklamada, "Net Çizgi, 150'den fazla hakemlik senaryosunu bir araya getirerek, oyun kurallarının nasıl yorumlanması gerektiği ve VAR'ın belirli durumlarda ne zaman müdahale etmesi gerektiği ve ne zaman etmemesi gerektiği konusunda ayrıntılı rehberlik sunuyor. Bu rehberlik, hem yerel hem de UEFA müsabakaları düzeyinde geçerli. Bu platform, VAR protokolünün temel ilkelerinden birini pekiştirirken video incelemesinin yalnızca açık ve bariz hatalar söz konusu olduğunda kullanılması gerektiğini vurguluyor." bilgisi verildi.

UEFA'nın Net Çizgi'yi Avrupa genelindeki maç görevlilerine, oyunculara, antrenörlere, yorumculara ve taraftarlara sunarak, hakem kararlarının daha iyi anlaşılmasını ve oyun kurallarının spor genelinde daha düzenli bir şekilde uygulanmasını teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.