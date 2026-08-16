UFC'de bu sabah rekor kırıldı. Islam Makhachev - Ian Garry dövüşünde tarihe geçen galibiyet
16.08.2026 12:49
Islam Makhachev, Ian Machado Garry'yi 5 roundda devirerek rekor kırdı. Makhachev bu galibiyetle kemerini korumayı başardı.
UFC 330 ana maçında Islam Makhachev ile Ian Machado Garry, TSİ 04.00'te başlayan karşılaşmada kozlarını paylaştı.
Makhachev, Ian Machado Garry'i oy birliğiyle mağlup etti ve UFC'de galibiyet rekor kırdı.
Islam Makhachev, UFC 330 ana maçında Ian Machado Garry'yi 5 raunt sonunda oy birliğiyle (49-46, 49-46, 48-47) yendi. Makhachev bu galibiyetle yarı orta siklet kemerini korumayı başardı.
Ian Garry'yi yenerek Makhachev, UFC'deki galibiyet serisini 17 maça çıkardı ve Anderson Silva'ya ait olan 16 maçlık UFC rekorunu kırdı.
"BANA GERÇEKTEN ZOR ANLAT YAŞATTI"
Makhachev karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Ian harika bir dövüşçü ve iyi bir insan, ona büyük saygı duyuyorum. Bu gece bana gerçekten çok zor anlar yaşattı." ifadelerini kullandı.
"KURŞUN GEÇİRMEZİM, GERİ DÖNECEĞİM"
Ian Machado Garry ise 28 yaşında olduğunu ve önünde uzun bir kariyer bulunduğunu hatırlatarak, "Gezegendeki en iyi pound-for-pound dövüşçüsüyle karşılaştım. Bu sporda 10 yılım var ve kafaca tamamen kurşun geçirmezim, geri döneceğim." dedi.
*Pound-for-pound (P4P), dövüş sporlarında (özellikle boks ve MMA) "Sıklet farkı olmasaydı kim en iyi dövüşçü olurdu?" sorusuna yanıt arayan hipotetik (varsayımsal) bir sıralama ve değerlendirme kavramıdır.