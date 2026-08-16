UFC'de bu sabah rekor kırıldı. Islam Makhachev - Ian Garry dövüşünde tarihe geçen galibiyet

Ian Machado Garry ise 28 yaşında olduğunu ve önünde uzun bir kariyer bulunduğunu hatırlatarak, "Gezegendeki en iyi pound-for-pound dövüşçüsüyle karşılaştım. Bu sporda 10 yılım var ve kafaca tamamen kurşun geçirmezim, geri döneceğim." dedi.

*Pound-for-pound (P4P), dövüş sporlarında (özellikle boks ve MMA) "Sıklet farkı olmasaydı kim en iyi dövüşçü olurdu?" sorusuna yanıt arayan hipotetik (varsayımsal) bir sıralama ve değerlendirme kavramıdır.